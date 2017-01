Dovleacul poate veni de hac diabetului

Consumul de dovleac poate reduce în mod drastic nevoia zilnică de insulină. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii americani. Potrivit US-based Journal of the Science of Food and Agriculture, oamenii de știință susțin că în dovleac există o substanță care sporește regenerarea celulelor distruse, care produc insulină, ceea ce duce la îmbunătățirea nivelului acesteia în sânge. Xia Tao, profesor la Shanghai's East China Normal University, este de părere că rezultatul cercetării este în ton cu ideea tradițională chineză, că „dovleacul este o mâncare bună pentru bolnavii de diabet", însă mai trebuie făcute cercetări pentru evaluarea efectelor asupra ființelor umane. „Cu toate acestea, cred că extractul de dovleac poate determina regenerarea celulelor pancreasului, la om. În mod sigur, dovleacul aduce beneficii bolnavilor de diabet, micșorând nivelul de zahăr din sânge" a mai declarat Xia Tao.