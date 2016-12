Două avioane, donate pentru SMURD

2

un gest nobil...

frumos ca banca si domul Tiriac au donat cate un avion... Acum avem si noi trei si putem spune ca exista o unitate opertionala. Daca gasim piese de schimb pentru primul.... dar de ce domnul Tiriac nu investeste in fabrici si uzine de inalta tehnologie, de care e nevoie in Romania? Nu neaparat giganti... Sau de ce nu cumpara brevetele romanilor, pentru a le exploata comercial? De ce nu-si cauta colaboratori pentru a infiinta banci locale filiale ale bancii proprii, dar cu actiuni comune. (Colaboratori 49%, Banca Tiriac 51%.) Nu are rost sa intre in marlania politica de la noi. Dar poate demara multe proiecte economice avantajoase si pentru domnia sa si pentru populatie. Apoi... nu trebuie sa uite ca situatia celor cu bani e in continua schimbare. Nu castiga nimic daca ramine doar cu cercul de prieteni facut initial. Poate sa-si piarda prestigiul... Dar s-au ridicat si se ridica foarte multi oameni cu sume mici dar curate si sigure, cu care poate colabora mult mai eficient si sigur, cinstit!