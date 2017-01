Două alimente combinate care scad riscul obezităţii

Două alimente combinate care scad riscul obezității

Obezitatea este unul din principalii factori ai bolilor cronice si apare din cauza dezechilibrului intre aportul caloric si activitatea fizica redusa. Alimentele cu un continut caloric ridicat precum dulciurile, bauturile carbogazoase si produsele de tip fast-food cresc riscul supraponderalitatii si obezitatii. Cercetatorii spanioli au descoperit ca un consum regulat de iaurt in care se adauga fructe tine sub control greutatea si lupta impotriva kilogramelor in plus.Acelasi studiu arata ca iaurtul la care se adauga fructe este mai eficient in lupta impotriva kilogramelor in plus, scrie formaremedicala.ro.