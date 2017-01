Donarea de sânge reduce riscul de apariţie a bolilor cardiovasculare

Donarea de sânge reduce riscul de apariție a bolilor cardiovasculare

Pentru mulți dintre noi, donarea de sânge este doar o poveste. Până la un moment dat, când o persoană apropiată - fie rudă, fie prieten sau coleg are nevoie disperată de acea picătură miraculoasă care i-ar putea salva viața. Mâine, este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Constănțenii pot dona sânge la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS), situat chiar lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. În județul nostru, unul din o mie de locuitori este donator de sânge. Medicii fac un apel către constănțeni să doneze sânge. „Nevoile sunt crescânde, a început deja sezonul estival, iar în ultima vreme au fost multe accidente rutiere care au necesitat cantități mari de componente sanguine. Este nevoie de un număr cât mai mare de donatori”, a explicat dr. Alina Dobrotă, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Constanța. Mulți constănțeni nu pot dona sânge pentru că starea de sănătate nu le permite. „Aproximativ 15 - 20% dintre persoanele care doresc să doneze sânge nu pot să fie acceptate în momentul respectiv ca donatori pe motive de sănătate. Sindromul anemic este cel mai frecvent motiv de excludere totală sau definitivă de la donare. Mai sunt afecțiunile cardiace, neurologice, dar anemia este pe primul loc”, a mai precizat medicul. Teoretic, orice persoană care are între 18 și 65 de ani poate dona sânge. Condiția esențială este să nu existe probleme de sănătate. Donatorul trebuie să aibă minim 50 de kilograme. De asemenea, nivelul hemoglobinei, în cazul femeilor, trebuie să fie de 12,5 grame/decilitru, iar în cazul bărbaților minim 13,5 grame pe decilitru. Există contraindicații definitive la donarea de sânge determinate de antecedentele patologice ale potențialului donator. Printre acestea se numără hepatitele virale, tuberculoza, sifilisul, infecția cu virusul H.I.V., malaria, afecțiunile cardiovasculare de tipul cardiopatiei ischemice, infarctului miocardic, accidentelor vasculare. Nici persoanele care se află în timpul tratamentului stomatologic nu pot dona sânge. Specialiștii spun că donarea de sânge are avantaje multiple. Studii recente au demons-trat că donarea de sânge reduce cu 30% riscul de apariție a bolilor cardiovasculare, prin scăderea tensiunii arteriale. Tocmai de aceea, specialiștii spun că donatorii de sânge trăiesc mai mult decât media populației.