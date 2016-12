Doctorul Didi Niţulescu a plecat în lumea celor sfinţi

2

Dr. Nitulescu

Un OM extraordinar. Nu numai un profesionist de exceptie, ce ajuta neconditionat orice pacient ci, daca vreti, o personalitate de o deosebita modestie, dispus sa faca orice pentru binele semenilor. Cu cca 50 ani in urma, a plecat pe viscol, in plina iarna, cu un pui de om, pe motocicleta, din S Dobrogei pana la spital la Baneasa, pentru a salva o viata. Si a reusit. Si nu a fost singura. Dumnezeu sa te aiba in grija, Domnule Didi!