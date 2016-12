La Spitalul Județean Constanța

Doar cinci medici pentru 26.000 de bolnavi de diabet!

26.000 de bolnavi de diabet trec, anual, pragul secției de diabet și boli de nutriție din cadrul Spitalului Județean, iar numărul lor este în continuă creștere, spun medicii. În aceste condiții, numărului imens de pacienți îi fac față, cu greu, doar cinci medici și patru rezidenți!Zilnic, secția de diabet a Spitalului Județean de Urgență Constanța este plină ochi de pacienți și cum sunt doar cinci medici care îi pot consulta, aceștia au ceva de așteptat până să intre la consultație. Conducerea spitalului susține că sunt doar cinci medici primari și patru rezidenți care se ocupă de activitatea întregii clinci de diabet și că medicii încearcă să facă față numărului imens de bolnavi.Cu toate acestea, echipa de specialiști face eforturi pentru a se ocupa de fiecare pacient în parte. Săptămâna trecută, medicii au fost chiar răsplătiți pentru munca depusă în spital de către Societatea Europeană de Diabet, la evenimentul desfășurat în cadrul Congresului Național de Diabet care a avut loc la Sibiu.„Am fost onorată să primesc marele premiu pentru activitatea desfășurată în cadrul spitalului, dar și pentru acțiunile din ultimul an pe care le-am desfășurat la Constanța. Mai mult decât atât, acest premiu a venit și ca o recunoaștere a activității mele ca medic și profesor la cel mai amplu studiu realizat în România până în prezent. Este vorba despre studiul epidemiologic asupra patologiei diabetice și a bolilor de nutriție, în cadrul căruia sunt urmărite toate datele statistice din spitalele din țară, de la fiecare secție, dar și prevalența acestor boli și factorii de risc cu implicații majore ca infarctul miocardic sau insuficiența renală.Eu fac parte din forul medicilor implicați în acest studiu, fiind desemnată coordonator al unuia dintre cele opt centre din țară.Studiul a început în luna ianuarie a acestui an și va fi finalizat în 2014, iar banii pentru susținerea acestui proiect vin de la Societatea Română de Diabet și Boli de Nutriție, dar și de la Societatea Română de Nefrologie.Acest studiu se realizează pentru că fiecare țară trebuie să comunice forurilor europene incidența epidemiologică.Este pentru prima dată când are loc un asemenea proiect medical în România și prima oară când sunt implicați medici constănțeni. Este cu atât mai important pentru noi, cu cât suntem al doilea centru din țară după București care reușește să trateze un număr atât de mare de bolnavi anual”, a declarat dr. Doina Catrinoiu, șefa Clinicii de Diabet din cadrul Spitalului Județean.Evidența pacienților, ținută de un registrator care nu are postDeși numărul bolnavilor de diabet crește de la o zi la alta, iar evidența acestora este vitală pentru a lua cele mai bune măsuri de depistare și tratament, dar și de monitorizare a lor, spitalul nu are un post normat pentru un registrator medical în Clinica de Diabet. „Deși informațiile legate de pacienți, evidența lor, monitorizarea și toate datele medicale sunt extrem de importante în condițiile date, în cadrul spitalului nu există în prezent un post normat de registrator medical. Avem pe cineva care ne ajută totuși în acest sens, dar care este plătit de spital fără a fi pe un post”, a completat dr. Catrinoiu.În ceea ce privește această situație, managerul spitalului, dr. Dănuț Căpățână, susține că situația actuală se datorează faptului că astfel de posturi nu au fost încă deblocate și că nu au fost alocate nici fonduri în acest sens.