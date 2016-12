Doar cei care nu vor nu se vindecă de impotenţă

Doar cei care nu vor nu se vindecă de impotență

Bărbații care nu au putut obține o erecție fermă într-un interval de șase luni sau 50% dintre încercări (din aceeași perioadă) au eșuat suferă de impotență. Se impune consultarea unui medic, atrag atenția specialiștii, în caz contrar va fi afectată și viața socială a bolnavului. Îndeplinirea funcției sexuale la bărbați presupune participarea a trei elemente: interesul sau libidoul, performanța - respectiv erecția și satisfacția sau orgasmul. În momentul în care apar disfuncțiile sexuale, pot fi afectate libidoul, pot apărea tulburările de erecție, de ejaculare sau imposibilitatea de a avea orgasm. „În concepția medicală, impotența exprimă tulburări în sfera libidoului, erecției, ejaculării și orgasmului”, a afirmat dr. Viorel Tode, medic urolog - pe care îl puteți contacta la cabinetul de pe strada Mihai Viteazu sau la numărul de telefon 0241/630.939. Pe de altă parte, a adăugat specialistul, în concepția contemporană, impotența este echivalentă doar cu disfuncția erectilă. „Impotența erectilă este imposibilitatea de a obține și de a menține o erecție fermă. Pacientul necesită consult medical dacă aceas-ta durează de peste șase luni, iar încercările nereușite au atins proporția de 50%”, ne-a mai precizat medicul. Afecțiunea nu este caracteristică bărbaților în etate, din contră, poate apărea la orice vârstă. Ba chiar, a arătat dr. Viorel Tode, un sondaj efectuat în urmă cu câțiva ani a scos la iveală că 25% dintre bărbații cu vârste sub 35 de ani suferă de impotență. Simptomele disfuncției sexuale pot fi recunoscute cu ușurință: bărbatul are erecții normale, dar în timpul somnului sau la trezire, nu în conjuncturi amoroase și nu sunt de durată, pentru a putea duce la finalizare actul sexual. Cauzele impotenței Factorii care duc la apariția disfuncțiilor sexuale sunt dintre cei mai diverși. Impotența poate avea cauze psihice, precum anxietatea, dar și cauze neurologice (tumorile cerebrale, epilepsia, accidentele cerebro-vasculare, hernia de disc, sifilisul cu determinări neurologice, sleroza multiplă, alcoolismul cronic, unele operații ale prostatei sau ale rectului). Responsabilitatea instalării impotenței poate reveni și tulburărilor hormonale. Astfel, diabetul zaharat este una dintre bolile care induc impotență. Tulburările venoase duc la anormalități ale circulației venoase a penisului, iar ingerarea de medicamente poate avea efecte similare. „Toate antihipertensivele sunt implicate în producerea impotenței. La fel, antidepresivele indicate bolnavilor cu afecțiuni psihice”, a afirmat dr. Viorel Tode. Un efect similar au drogurile (în special marijuana), alcoolul, nicotina, bolile renale (bolnavii cu dializă acuză impotență în 50% dintre cazuri, din cauza scăderii testosteronului). Tratați cauza, mai întâi de toate Diagnosticul corect, dar și tratamentul corespunzător trebuie stabilit numai de către medicul specialist. „Tratamentul nu trebuie făcut la întâmplare, pentru că pot apărea situații când nu va avea rezultate benefice, ci poate avea complicații. Sunt cazuri de impotență sexuală care nu-și găsesc rezolvarea decât prin participarea multidisciplinară medicală: urolog, endocrinolog, medic de laborator, medic specialist în chirurgie vasculară, chirurgie plastică”, a afirmat specialistul. Terapia pentru impotență presupune, în primul rând, tratarea afecțiunii care o cauzează. Este de ajutor și apelul la psihoterapie. În concluzie, dacă bărbații ar recunoaște că au probleme de natură sexuală și ar lăsa mândria deoparte pentru a cere sfatul unui specialist, ar descoperi că disfuncția de care suferă are leac. În caz contrar, urmările pot fi dintre cele mai tragice: despărțirea de partenerul de viață, izolarea de societate etc.