Doar 2% dintre bărbaţi sunt afectaţi de „menopauza masculină“

Doar 2% dintre bărbați sunt afectați de „menopauza masculină“

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii de la Universitatea Manchester și de la Universitatea Imperial College din Londra susțin că au descoperit simptomele asociate andropauzei - cunoscută sub denumirea populară de „menopauză masculină”. Potrivit studiului publicat în New England Journal of Medicine, andropauza rezultă din scăderea sintezei de testosteron în organismul bărbaților în vârstă, dar este o afecțiune rară, care afectează doar 2% din totalul bărbaților. Cel mai adesea, îi afectează pe supraponderali și pe cei cu o stare de sănătate proastă. Studiul oferă noi baze de analiză medicilor care prescriu tratamente cu testosteron bărbaților în etate, al căror libidou este pe o pantă descendentă. Cercetătorii au identificat 32 de simptome posibile ale andropauzei, dar numai nouă au fost asociate cu scăderea concentrației de testosteron din organism. Numai trei au importanță din punct de vedere sexual: o frecvență mai mică a erecțiilor matinale, a gândurilor de natură sexuală și o creștere a problemelor erectile. Alte simptome, fără caracter sexual, sunt: incapacitatea de a efectua activități fizice intense, precum mersul pe jos pe o distanță de peste un kilometru, alergatul sau ridicarea unor obiecte grele. Printre simptomele de natură psihologică se numără pierderea tonusului, tristețe și oboseală cronică.