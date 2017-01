„Distribuirea cardurilor prin medicii de familie, cea mai proastă soluţie”

„Distribuirea cardurilor prin medicii de familie, cea mai proastă soluție”

Până pe data de 15 septembrie, Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, intenționează să elaboreze un nou proiect de lege prin care să găsească modalități de distribuire a cardurilor de sănătate către populație, altele decât medicii de familie.„Nu i-am convins și nici nu mi-am propus să îi conving (n.r. - pe medicii de familie). Aceasta era cea mai proastă soluție, distribuirea cardurilor prin intermediul medicilor de familie. Am discutat cu premierul și am sarcină până la 15 septembrie să elaborez un nou proiect de act normativ. Am început deja discuțiile cu Ministerul de Interne, voi purta discuții și cu Ministerul Administrației, cu colegiile medicilor și cu casele de asigurări de sănătate. S-au născut deja o serie de elemente noi. Avem termen până la 15 septembrie să abrogăm prevederea privind distribuirea cardurilor prin intermediul medicilor de familie, care din punctul meu de vedere era aberantă, și să găsim o altă modalitate, s-ar putea să apelăm, în final, la un set de măsuri combinate”, a declarat Eugen Nicolăescu, care a precizat că oamenii vor primi cardurile prin intermediul primării, al serviciilor de evidență a persoanei, al caselor de asigurări de sănătate sau prin poștă.Pe de altă parte, medicii de familie sunt hotărâți să nu accepte sarcina de a distribui cardurile de sănătate pacienților, pe motiv că „acesta este un act birocratic și nu are legătură cu actul medical și nici cu competențele medicilor”.