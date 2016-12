DISPERARE la Eforie. "Vine TĂVĂLUGUL! Ce se va întâmpla cu NOI şi cu acest SPITAL?"

DISPERARE la Eforie. "Vine TĂVĂLUGUL! Ce se va întâmpla cu NOI și cu acest SPITAL?"

Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud riscă să devină istorie. Asta după ce, în 31 ianuarie, Consiliul Județean Constanța, în a cărui administrare a intrat încă din 2004, a început demersurile de desființare a unității spitalicești. Deși au primit asigurări că nu își vor pierde locurile de muncă, medicii și asistentele spitalului spun cu îngrijorare că soarta lor, dar și a locului în care profesează de peste 30 de ani este una incertă.Pe 31 ianuarie 2013, personalul medical al Spitalului de Ortopedie (SOTRM) de la Eforie avea să afle, într-o ședință a CJC, că spitalul se va reorganiza ca și secție exterioară a Spitalului Județean Constanța. Asta după ce, inițial, medicilor li s-a transmis că spitalul se va desființa.„Pe 31 ianuarie 2013, fără niciun fel de consultare anterioară, se decide și se aprobă prin vot la ședința Consiliului Județean, desființarea SOTRM. Ulterior, realizând impactul brutal al termenului de desființare, acesta se modifică în reorganizare, ca secție exterioară a Spitalului Județean.Între timp, printr-o investiție mamut de peste 10 milioane de euro, s-a modernizat Secția de Ortopedie de la Spitalul Județean în martie 2012. În opinia noastră, suma respectivă ar fi fost arhisuficientă pentru modernizarea cel puțin a ambelor secții SOTRM, și ortopedie spital județean. Asta știind faptul că pentru modernizarea recentă a secției ATI de la Spitalul Universitar București s-au alocat de la guvern numai 850 de mii de euro. Toate aceste lucruri ne fac să ne punem întrebări. Vine tăvălugul peste noi. Ce se va întâmpla cu noi și cu acest spital? Din 2004, de când clădirile și terenul au fost trecute în domeniul public al județului Constanța, având ca proprietar și administrator Consiliul Județean, nu s-a făcut niciun fel de reabilitare, nu a existat niciun fel de interes pentru soarta spitalului, pentru condițiile vitrege în care suntem nevoiți să ne tratăm pacienții. Eu, personal, de 17 ani de când am venit doar cu o valiză cu trusa medicală, nu am avut o iarnă fără frig. Și am rămas aici, alături de colegii mei și am investit împreună în aparatură medicală, doar ca să ne putem face meseria. După transformarea spitalului nostru în secție exterioară a spitalului județean, nu s-a schimbat nimic, nu s-a propus nicio soluție concretă de modernizare. Singurele lucruri de care par interesați cei ce ne dictează soarta sunt doar anumite proiecte care ar viza investiții importante într-o bază de recuperare pentru sportivi. Asta fără a lua în considerare faptul că renumele, tradiția și adresabilitatea spitalului nostru se datorează tocmai profilului ortopedico - chirurgical și a echipei de specialiști de aici”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Toma Cucu, specialist ortopedie traumatologie în cadrul SOTRM.Mii de pacienți sunt împotriva desființăriiDeși se încălzesc cu reșoul și stau întinși pe niște paturi vechi, ruginite, pacienții continuă să ceară ajutorul specialiștilor de la Eforie. Pentru că, spun ei, indiferent de gravitatea cazurilor, aici și-au găsit vindecarea. Și nu vorbim doar de constănțeni.Ana Cresan, o suceveancă de 62 de ani, ne-a spus că se operează a patra oară în acest spital și că de fiecare dată a venit cu sufletul deschis că aici își va găsi vindecarea. Și niciodată nu s-a înșelat.„Am avut nenorocul să am multe probleme cu oasele și a trebuit să mă operez de patru ori. Niciodată nu am avut probleme, cum aud că sunt atâția oameni care pleacă vai de ei din spitale. Aici doctorii sunt minunați, și ca oameni și ca doctori. Ar fi mare păcat de ei și de anii de muncă în care au făcut atâta bine”, spune Ana Cresan.La Eforie nu se tratează doar vârstnicii. Pe patul de spital, operați cu succes de specialiști am găsit chiar și copii. O adolescentă de 13 ani, operată la gleznă, așa cum ne-a spus chiar ea, se pregătea de recuperare. „M-au operat la gleznă domnii doctori și acum încep recuperarea și abia aștept să mă fac bine. Mă mai doare piciorul, dar o să mă fac bine!”Și lista celor care au numai de mulțumit acestor medici continuă, ca o altă dovadă a recunoașterii binelui făcut.„Avem dreptul să punem întrebări. Măcar asta am câștigat după 89"Pentru medici, viitorul nu se întrevede luminos. Ei spun că nu cer mai mult decât să li se repare acoperișul și centrala și că ei vor merge mai departe și cu atât de puțin.„Am pus problema de investiții minime la acoperiș și la centrală. Ar fi suficient pentru noi, pentru moment. Și la anul le vom arăta indicatorii. Vom vedea cu toții că adresabilitatea pacienților va rămâne la fel de mare, poate chiar mai mare. La noi s-a creat această oscilare între desființare și reorganizare după ce a intervenit presa și a vorbit despre intenția de a-l desființa. Și atunci au apărut semnele de întrebare. Și nu doar atunci. Niciodată, de-a lungul timpului, nici Consiliul Județean și nici Spitalul nu au făcut nimic. S-au aruncat vorbe în vânt că nu avem circuite la blocul operator. Din experiența mea de 30 de ani în SOTRM, zilnică și neîntreruptă, blocul operator din acest spital corespunde tehnic oricărei cerințe de ortopedie. Nu avem dotare, dar asta e altceva. A cui e vina că nu avem dotare? A noastră? Păi noi am investit în aparatură în ultimii ani. Se dorește dezbinarea acestei echipe care s-a format aici și distrugerea ei. Povestea că nu sunt bani este greu de crezut în condițiile în care s-a făcut o investiție colosală la Județean, iar aici niciodată nimic. Și atunci punem întrebări. Avem dreptul să punem întrebări cui trebuie și să așteptăm niște răspunsuri. Măcar cu atât ne-am ales după ‘89. Domnul Constantinescu a dat un răspuns care ne pune pe toți pe gânduri. La înființarea cu surle și trâmbițe a Secției de Ortopedie din Județean, care evident și indubitabil că este o realizare și o mândrie, a spus că «dacă este voință, orice este posibil». Așteptăm să fim contraziși, să ni se spună că și aici, la Eforie, este posibil. Altfel ar fi păcat de cei 20, 30 de ani de dragoste de meserie, din suflet pentru sănătatea pacienților”, a declarat medicul Eugen Rubeli, medic primar specialist ortopedie traumatologie, din echipa de la Eforie.Și medicul Mihai-Horia Nicolae, un alt specialist al spitalului, speră că SOTRM nu va fi doar o istorie: „Vreau să cred că lucrurile vor sta altfel. Nu vreau să fac supoziții, nu ar ajuta pe nimeni, doar că îmi doresc pentru tot ce s-a întâmplat până acum în spitalul acesta, să se ajungă la decizii înțelepte. Resimțim cu toții această presiune a necunoscutului, iar asta a făcut ca unii dintre noi să cedeze. Avem o colegă care și-a cerut transferul la Mangalia, pentru că nu a mai rezistat. Eu rămân pe poziții, alături de ceilalți colegi ai mei, indiferent de ce se va întâmpla”.Valoarea actului medical a depășit granițele timpuluiCu o vechime de peste 100 de ani, Spitalul de Ortopedie Traumatologie și Recuperare Medicală din Eforie Sud a sfidat granițele timpului, prin valoarea actului medical. Dovada vie sunt miile de pacienți din toată Dobrogea operați aici, dar și premierele din domeniul ortopediei, tehnicile de recuperare și tratament și, nu în ultimul rând, medicii, față de care pacienții au toată admirația și respectul. Asta în condițiile în care clădirile suferă o degradare majoră, cu fiecare an care trece, iar banii nu ajung aici niciodată.Cu toate acestea, SOTRM este spitalul în care au avut loc importante premiere medicale chirurgicale ortopedice: primele artroplastii de șold în 1996 și de genunchi în 1999, primele osteotomii de femur, de bazin, de genunchi, primele artroscopii în 1997, primele ligamentoplastii de ligament încrucișat anterior în 1999, apoi și de ligament încrucișat posterior, etc. Toate aceste mii de intervenții s-au desfășurat firesc, fără lumina reflectoarelor și fără laude, deși unele dintre ele sunt considerate tehnici de pionierat în clinicile de renume din țară.***Petiție online împotriva desființării Spitalului de Ortopedie Eforie SudMedicii Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Eforie Sud au realizat o petiție online, prin care cer sprijinul pacienților și al celor care consideră că spitalele nu trebuie desființate, ci modernizate. În primele două săptămâni de la lansarea petiției în mediul online, peste 3.000 de oameni au semnat-o, ca dovadă a solidarității și a suportului în acest demers.http://www.petitieonline.com/spune_nu_desfiintarii_spitalului_de_ortopedie_din_eforie