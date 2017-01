Directorul Căpăţână ŞOCHEAZĂ!Cât trebuie să aştepte un pacient cu infarct pe holurile Spitalului Judeţean

6

UPU

Doamne fereste sa ajungi noaptea in UPU.Am intalnit un caz,fiind cu un pacient la urgente,cand medicul cardiolog de la ora 1 pana la ora 5 nu vrea sa fie deranjat din sectie pentru a cobora in Urgente,sau cand camera de urgente este plina-full- cu pacienti care necesita internarea pe sectii si infirmierele sunt la bancuri si cafele afara pe banci.Chiar daca li s-a dat un diagnostic de internare si pacientii sunt lasati in paturile din urgente fara a fi dusi pe sectii la timp,nu pot primi alti pacienti la consult deoarece nu are unde sa ii aseze pentru consultatii.Medicii(nu toti),asistentele si infirmierele sunt "mana in mana" si se "inteleg" de minune in defavoarea pacientului,a vietii pacientilor veniti la urgente.Fisa de internare se face,dar pacientul ramane tot acolo deoarece "fetele" (infirmierele) sunt la o cefeluta in grup pe langa peretii de la urgente,spunand bancuri cu o tigarica in mana.deseori fiind insotite si de personalul de pe salvari care doresc putina recreere dupa aducerea unui pacient,altii asteptand acasa sosirea salvarii care nu este "disponibila momentan ".Imposibil ca d-l Capatana sa nu cunoasca aceste lucruri,dar "corb la corb nu-si scoate ochii"