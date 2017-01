Director DSP: „Nu avem o epidemie de hepatită la Constanţa!“

Director DSP: „Nu avem o epidemie de hepatită la Constanța!“

În ciuda faptului că numărul cazurilor de hepatită virală de tip A a crescut, iar la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța se confruntă cu o creștere a numărului de pacienți internați cu simptome specifice de boală, medicii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța susțin că nu este vorba despre o epidemie de hepatită.„Nu avem o epidemie de hepatită! Analiza incidenței lunare a cazurilor arată o sezonalitate de toamnă, cea mai mare incidență observându-se în lunile octombrie și noiembrie, care ar putea fi explicată prin reunirea colectivităților școlare și grădinițe după începerea anului școlar. Acest lucru este bazat și pe raportările pe care le facem în fiecare an, în această perioadă, către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.Cât privește județul Constanța, lucrurile sunt sub control, iar noi vom declanșa, săptămâna viitoare, o amplă campanie de informare și conștientizare în rândul elevilor, pentru a reduce incidența cazurilor. În acest sens, vom avea sprijinul Inspectoratului Școlar Constanța” , a declarat Cristina Schipor, directorul Direcției de Sănătate Publică Constanța.Acest lucru este confirmat și de directorul medical al instituției, dr. Mihaela Dinisov, care susține că „nu există motive de îngrijorare, mai ales pentru că elevii sunt vaccinați în fiecare an, însă avem în vedere măsuri de conștientizare a populației, mai ales din zonele defavorizate pentru a reduce numărul de cazuri”.Conducerea Spitalului de Boli Infecțioase Constanța susține că situația se repetă anual.„Avem un număr destul de mare de pacienți internați în acest moment, însă această situație se repetă anual, având în vedere că mulți dintre cei care se îmbolnăvesc de hepatită virală nu respectă condițiile igienico-sanitare.Pe de altă parte, la întoarcerea elevilor în colectivități, avem și mai multe probleme în acest sens, având în vedere că boala se răspândește rapid”, a explicat dr. Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.