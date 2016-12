Dinţii galbeni de la… mama-natură se tratează cu metode avansate de albire

Dinții galbeni de la… mama-natură se tratează cu metode avansate de albire

În cazuri foarte rare, copii cu dantură imperfectă, sfărâmicioasă și fragilă, se nasc și cu discromii: galbene, maronii, gri sau purpurii. Indiscutabil, o nuanță ușor gălbuie a dinților este întâlnită destul de frecvent și reprezintă o formă de manifestare a ceea ce în stomatologie se numește discromie dentară. Cecilia Bianu, medic stomatolog în cadrul Policlinicii Mangalia, ne-a explicat că dinții umani nu au aceeași culoare: „Vedem oameni norocoși, care au dinții foarte albi și-i admirăm (sau invidiem!), pentru acest dar de la natură. Din păcate, există și un mare număr de persoane care se simt marcate că dinții lor nu sunt de un alb strălucitor”. Specialista ne-a explicat că nuanța mai gălbuie a dinților apare din cauză că smalțul dentar este mai mult sau mai puțin translucid, stratul inferior de dentină fiind cel care determină culoarea dinților. Chiar dacă, în general, îngălbenirea dinților se poate datora unei igiene dentare deficitare, există și oameni a căror culoare naturală a dinților este galbenă. Cauzele sunt genetice Cei care, în ciuda unei igiene dentare corespunzătoare, continuă să aibă dinții galbeni, trebuie să știe care este explicația acestui fenomen. Astfel, dr. Cecilia Bianu ne-a spus că acest lucru se datorează faptului că stratul de dentină (dentina este țesutul osos care formează pulpa dintelui), care se află sub smalț, are o culoare naturală galbenă. Se întâmplă ca în anumite condiții, stratul de la exteriorul dintelui să nu fie mineralizat suficient, iar atunci dintele devine translucid: „Acest lucru face ca nuanța galbenă a dintelui să fie și mai vizibilă, creând un disconfort pe măsură persoanei care are astfel de dinți. Din fericire, dinții astfel colorați pot fi tratați, însă, atenție, nu oricum, ci numai cu metode avansate de albire!” – a completat stomatologul, care este de părere că fie și atunci când pacientul știe că asta e culoarea lui naturală, dacă este frustrat din această cauză, poate cere ajutorul stomatologului. Benzile de albire a dinților În schimb, persoanele care doresc să scape de petele de pe dinți pot să apeleze la benzile de albire. Acestea conțin în structura lor un agent de albire al cărui rol este acela de a acționa asupra petelor pe care le au dinții. Se aplică pe dinți o dată sau de două ori pe zi, unele benzi putându-se aplica și pe timpul nopții, în funcție de recomandările stomatologului. Specialista avertizează însă că aceste benzi nu se pot aplica foarte des, căci efectul obținut ar putea fi surprinzător: dinții pot căpăta o culoare albăstruie, datorată, indiscutabil, substanțelor pe care le conțin benzile de albire folosite. Atenție! Nu se recomandă aplicarea benzilor de albire la persoanele care nu au dinții sănătoși ca și structură, au fracturi sau fisuri dentare, pentru că în astfel de cazuri nuanța obținută ar putea fi neuniformă. Și, nu în ultimul rând, dacă benzile de albire conțin substanțe foarte puternice, ele pot afecta gingiile, lucru care crează un disconfort și mai accentuat. Chiar dacă tendința persoanelor care au dinții galbeni este aceea de a recurge, la domiciliu, la o procedură de albire a dinților, specialista le recomandă să nu o facă înainte de a afla de la un stomatolog care este adevărata cauză a acestui fenomen.