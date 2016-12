DIN NOU, sistemul sanitar se pregăteşte de GREVĂ

DIN NOU, sistemul sanitar se pregătește de GREVĂ

Federația SANITAS din România a convocat astăzi, 5 septembrie, o ședință extraordinară a Biroului Executiv pentru a stabili, de urgență, planul de acțiune ca urmare a atitudinii „cel puțin sfidătoare a miniștrilor sănătății și al muncii” și implicit a întregului Guvern față de solicitările lor.În săptămâna 8-14 august, reprezentanții Federației au purtat, în două runde, discuții cu miniștrii mai sus amintiți, referitor la posibilitățile de rezolvare a nedreptăților generate de OUG 20/2016. Negocierile au fost de multe ori foarte aprinse iar membrii Biroului Executiv prezenți au fost asigurați, cu discursuri elaborate și calcule iscusite că, spre exemplu, situația TESA din sănătate nu se poate rezolva printr-o nouă ordonanță guvernamentală de urgență (OUG).„Descoperim cu stupoare, la publicarea OUG 43/2016 că ceea ce nu este posibil pentru anumite categorii de salariați este posibil pentru altele. Descoperim că salariații din ministere sunt considerați a fi o categorie net superioară tuturor celorlalți salariați și că pentru ei orice este posibil, mai ales atunci când e necesară fidelizarea lor în pragul unor alegeri generale gestionate pentru prima dată în România democratică de o administrație centrală apolitică. Constatăm cu profundă dezamăgire lipsa de bună-credință și onestitate a celor cu care am negociat, ba mai mult, constatăm lipsa de respect a acestora față de salariații care deservesc instituțiile pe care le au în subordine”, declară reprezentanții SANITAS.În această situație, SANITAS vrea să propună organelor de conducere un plan ferm de acțiuni sindicale care va culmina cu greva generală într-un sistem sanitar public și așa extrem de bulversat și unul de asistență socială aflat aproape în colaps.„Atenționăm toți decidenții acestui moment că am obosit să credem în buna-credință a lor, că am obosit să sperăm la mai bine și să așteptăm momentul potrivit. Ne cerem anticipat scuze pacienților noștri și îi asigurăm în același timp că nu vom lăsa nepăsarea guvernului tehnocrat să se transforme în servicii de sănătate din ce în ce mai proaste. Suntem pregătiți să trecem la acțiune și să ne apărăm și revendicăm drepturile dincolo de masa verde a negocierilor”. Adaugă aceștia.