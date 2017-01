Unde dai și unde crapă!

Dietele urmate la întâmplare vă pot „dărui” kilograme în plus

Dietele sunt la modă, în special în rândul tinerilor, care încearcă felurite „rețete“ pentru a slăbi. Nutriționiștii vă îndeamnă să nu vă bazați pe sfaturile prezentate prin reviste, căci puteți avea surpriza să acumulați kilogramele în loc să le dați jos. Mai mult, acționați cu precauție: dacă încercați prea multe cure de slăbire, vă puteți îngrășa peste măsură. Oamenii au tendința să pună în practică, pe propria piele, tot felul de diete pe care le aud la televizor, le citesc în reviste sau le sunt recomandate de prieteni. Medicii nutriționiști atrag atenția că ar trebui să fiți mai precauți, mai ales când vă este în joc sănătatea. „Nu există dietă universală, iar oamenii nu ar trebui să urmeze sfaturile din reviste pentru a slăbi, căci poate nu se potrivesc organismului lor. Dietele sunt individualizate, fiecare persoană are nevoie de un regim special, care i se aplică numai ei”, ne-a declarat dr. Doina Catrinoiu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice. Riscuri pentru sănătate Riscurile la care vă expuneți sunt multiple. Potrivit dr. Doina Catrinoiu, tinerele care doresc să slăbească au obiceiul să ia la rând diversele diete prezentate prin revistele care le sunt destinate. Practica este periculoasă: pe de o parte, pentru că amalgamul de cure de slăbire poate avea drept efect îngrășarea peste măsură, iar pe de altă parte pentru că își primejduiesc sănătatea. „Organismul are barierele lui de protecție și dacă este supus prea multor cure de slăbire, diferite, va reacționa. Se va putea observa o evoluție în trepte a greutății. Veți pierde câteva kilograme, pe care apoi le veți pune înapoi, alături de alte kilograme”, a subliniat spe-cialistul. Un efect similar are, susține medicul, dieta disociată - în cadrul căreia sunt consumate, în fiecare zi, alte tipuri de alimente; într-o zi numai legume, în ziua următoare fructe, apoi carne. „Dieta disociată este bazată pe un principiu care induce slăbirea, dar la reluarea alimentației, persoana care a practicat-o va lua în greutate mai mult decât a pierdut”, a menționat dr. Catrinoiu. Drept pentru care, pierderea kilogramelor trebuie să se facă sub îndrumarea unui specialist. Motivația și efortul fizic, esențiale Medicul nutriționist consideră că primul pas în stabilirea dietei este identificarea motivației persoanei care vrea să slăbească. Apoi, se impune schimbarea stilului de viață. „Al doilea pas este intervenția asupra stilului de viață. De exemplu, persoanele care muncesc întreaga zi s-au obișnuit să mănânce seara târziu și nu este bine. Trebuie să se țină cont însă de obiceiurile alimentare, care trebuie incluse în dietă. Sunt anumite produse cărora le suntem tributari și nu trebuie să le eliminăm”, a afirmat medicul. De asemenea, orice dietă „trebuie dublată de un efort fizic minim”. „Puteți să urcați scările în loc să luați liftul, să mergeți pe jos câteva sute de metri. De exemplu, să nu parcați mașina în dreptul ușii unde aveți nevoie să ajungeți, ci la o distanță de câțiva metri”, a mai arătat specialistul.