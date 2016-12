"Dietă senzorială" pentru copiii cu autism

Numită și „dieta senzorială”, terapia senzorială este o formă de tratament utilizată special pentru nevoile copiilor cu autism.Această tehnică stimulează receptorii de contact (tactil, vestibular și proprioceptiv) prin tehnici de alertă, organizare și calmare. Specialiștii din cadrul Centrului de Autism Marea Neagră folosesc această tehnică, prin intermediul unor covoare senzoriale și a camerei de stimulare senzorială.„Terapia senzorială a picioarelor ușurează activitatea terapeutică prin reducerea stărilor de agitație și agresivitate. Efectele le-am observat chiar de la prima ședință. Dacă, la început, copiii intrau plângând, la sfârșitul sesiunii de lucru, sub îndrumarea mea directă, copiii erau extrem de încântați de activitatea desfășurată.Covoarele senzoriale sunt confecționate manual și au fost modificate în permanență, pentru a putea obține cel mai bun randament în ceea ce privește interacțiunea dintre copil și covor. În realizarea covoarelor senzoriale, ne-am inspirat din materiale pe care le găsim în natură. Materialele finale, unde am obținut cele mai bune rezultate, sunt și cele pe care le utilizăm în momentul de față: gazon artificial, bambus, piatră de râu, marmură, bumbac, scoarță de copac, bambus mic, fibră de copac.Fiecare copil beneficiază zilnic de 50 de minute de acest tip de terapie ce are loc în camera de stimulare senzorială. Avantajul acestei terapii este dat de faptul că natura interacțiunii este indirectă, copilul nu o percepe ca o comandă sau sarcină de executat, desfășurarea activității se face în mod cât mai natural”, a precizat psihologul Adrian Gemănaru, manager al Centrului de Autism „Marea Neagră” Constanța.