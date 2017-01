Dietă rapidă de slăbire

Ştire online publicată Marţi, 24 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În mod normal după revenirea din concediu, majoritatea persoanelor „aduc" cu ele cam două - trei kilograme în plus. Soluția pentru a scăpa de grăsimile acumulate constă într-o dietă naturală. Aceasta poate dura 10 zile, iar dacă este respectată cu strictețe se poate slăbi trei - cinci kilograme. Regulile de bază constau ca în fiecare a doua a zi din dietă să se mănânce doar fructe, respectiv struguri sau mere plus suc din fructe și doi litri de apă plată. În restul zilelor nu trebuie să se consume deloc dulciuri, pâine, paste, zahăr, alcool și produse de patiserie. În timpul celor cinci zile fără fructe este indicat să consumați: legume (crude/ fierte) supă de legume și carne slabă. De asemenea, în fiecare zi se beau două căni de ceai de crușin (o lingură de plantă la 150ml apă fierbinte) înainte de mese cu 15 minute. Este recomandat ca după ținerea acestei diete să nu mâncați foarte mult. Se poate repeta la o lună.