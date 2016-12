Dieta perfectă de vară

Ştire online publicată Luni, 22 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Roșiile, ardeiul gras și zmeura ajută la slăbit și previn afecțiunile majore, care pun viața în pericol. Vara nu este nevoie să țineți regim, ci doar să profitați de varietatea de fructe și de legume de pe piață. Tot mai multe persoane au început să mănânce „light”, așa că nu este rău să vă alăturați trendului, susțin experții citați de publicația medicală „WebMd”, dar și specialistul nostru în alimentație, profesorul Gheorghe Mencinicop-schi, de la Institutul de Cercetări Alimentare din București. Aveți nevoie de apro-ximativ trei fructe pe zi, două legume, o porție de iaurt sau de lapte și de o masă cu grăsimi, dar din acelea nesaturate, pe care le găsiți în pește și, în ge-neral, în carnea albă. Din toate aceste alimente veți primi vitamine, minerale, fibre, calciu și proteine de calitate. Licopenul din legume desfundă arterele Dintre legume, cele mai la îndemână pe timp de vară sunt roșiile și ardeiul gras. Ele furnizează can-tități importante de vitamina A și C și nu au mai mult de 35 de calorii. „Mai mult, la cei care consumă cantități mari de tomate s-a constatat că scade riscul can-cerului de prostată”, a precizat profesorul Gheorghe Mencinicop-schi. Asta, deoarece roșiile conțin cantități mari de licopen, un antioxidant puternic, care de obicei se găsește în legumele de culoare roșie. Tot licopenul ajută la scăderea colesterolului rău din sânge, vinovat pentru înfundarea ar-terelor și producerea infarcturilor. Ardeii grași conțin, pe lângă licopen și be-tacaroten - care ajută la întărirea sistemului imu-nitar și combaterea radicalilor liberi - sub-stanțe care îmbătrânesc celulele. Ba mai mult, ardeii grași sunt surse foarte bogate de vita-mina C. Acidul elagic din fructe distruge celulele „rele” Dintre fructe, în acest sezon sunt excelente zmeura, frăguțele, afi-nele, fragii, căpșunele, vișinele, cireșele și pepenele roșu. Și ele sunt surse bogate de vitamina C, iar în plus, conțin și acid elagic, o substanță care poate inhiba dezvoltarea și chiar multiplicarea ce-lulelor canceroase. „Cele mai bogate în acid elagic, un cunoscut an-tican ce rigen, se gă-sește în cireșe”, con-firmă Mencinicopschi. Consumul de fructe de pădure poate fi eficient în tratarea infecțiilor urinare, în scăderea colesterolului rău și în îmbunătățirea memoriei. Iaurturile sunt produse foarte eficiente pe timp de vară și vă pot ajuta să scădeți în greutate. Puteți mânca până la trei porții pe zi, deoarece vă oferă proteine, car-bohidrați și vă ajută să eliminați toxinele din organism. Totodată, iaurtul vă ajută să vă potoliți sen-zația de foame și să vă refaceți rezervele de calciu. Un iaurt conține cam 30% din doza de calciu recomandată zilnic.