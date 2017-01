Dietă drastică pentru a slăbi în patru zile

Sâmbătă, 05 Iunie 2010

Kilogramele în plus pot fi date jos cu ajutorul unei diete care durează doar patru zile. Regimul poate fi urmat de câteva ori pe an, mai ales primăvara și toamna, când se recomandă și o cură de detoxifiere a organismului. Este important, arată dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, ca persoanele care urmează rețeta să fie sănătoase. Regimul a fost inclus de specialist în cartea sa „Și noi ce mai mâncăm … ca să slăbim?”. În cursul serii, beți două pahare de infuzie: apă plată, fierbinte, în care ați stors jumătate de lămâie și ați adăugat o ceșcuță cu pătrunjel tocat (frunze și rădăcină), o linguriță de semințe de mărar măcinate și lăsată la fiert aproximativ zece minute. Lichidul va fi strecurat și consumat cu înghițituri mici, înainte de culcare. Infuzia, a arătat doctorul, are rolul de a destinde musculatura tractului digestiv și de a stimula diureza - este de așteptat să mergeți la toaletă de câteva ori în timpul nopții. // Ziua 1 - beți o cană cu infuzia preparată în seara precedentă. La micul dejun serviți un iaurt natural, cu o lingură de fulgi de ovăz, una de semințe de in măcinate și o măsură din detoxifiant intestinal. Puteți îndulci cu o linguriță de ma-giun. La prânz, medicul vă recomandă să mâncați fructe proaspete (măr, banană coaptă, ananas crud). Sau puteți alege un nectar obținut la blender - ananas crud, ghimbir, două lingurițe semințe de in măcinate sau o linguriță de detoxifiant intestinal și o linguriță de magiun. Compoziția are, în același timp, un efect laxativ, dar și energizant, având un aport semnificativ de vitamina C, calciu, magneziu etc. La cină beți un ceai medicinal pe bază de coada calului și păpădie, în care ați adăugat și câteva capsule de cărbune medicinal. // Ziua 2 - consumați sucul de la două sau trei grepfruturi în care ați adăugat o linguriță de algă verde-albastră Spirulină. Dacă luați medicamente, este bine să înlocuiți acest suc cu cel obținut din trei sau patru mere. La prânz mâncați o salată mare, preparată din castraveți, roșii, ardei roșii și galbeni, țelină, morcovi, ridichi și frunze de pătrunjel din abundență. Apoi beți un suc preparat din două portocale, un măr, doi morcovi, țelină și o măsură detofixiant intestinal. Pentru îndulcire, folosiți o linguriță de magiun. La cină, o nouă salată, de data aceasta din sfeclă roșie, ceapă, usturoi, salată verde, andive și mentă, asezonată cu vinegreta din ulei de măsline și magiun, dată prin mixer. Beți, de asemenea, un suc din jumătate de ananas proaspăt, o felie de pepene galben și două guava. // Ziua 3 - începeți ziua cu iaurt natural, cu o linguriță de magiun și măsura de detofixiant intestinal. Beți și 300 de ml de apă plată cu zeama de la jumătate de lămâie. Mai puteți lua și o gustare, formată din trei morcovi, o rădăcină de sfeclă roșie, o țelină, nuci și o ceșcuță de stafide. Pentru prânz, medicul vă recomandă o salată din semințe crude de dovleac, de floarea-soarelui, morcov ras, ardei roșii și galbeni feliați, roșii, ridichi și rondele din țelină. Mai puteți bea și un ceai de mentă sau ceai verde, neîndulcit. Cina va consta în legume la grătar: roșii, ardei, dovlecei, ciuperci, ceapă, vinete, cartofi dulci (batate). Legumele pot fi stropite cu ulei de măsline și zeamă de lămâie. Mai puteți consuma și sâmburi de migdale dulci sau miez de nucă. Ca băutură, se recomandă ceai din plante medicinale (mentă, verbină, mușețel). // Ziua 4 - la micul dejun consumați o salată de fructe proaspete: pere, mere, struguri, ananas, mango. Apoi, continuați cu un iaurt natural, o ceașcă de ceai verde neîndulcit. Mai puteți consuma și câteva curmale semiuscate. Prânzul va consta într-o supă rece de legume cu pâine integrală sau din grâu, fără aditivi alimentari. Mai puteți mânca, în cursul după-amiezii, un măr, o pară, pepene, cireșe ori afine. La cină preparați pasta cu puțină brânză proaspătă și semințe de pin, cât și o salată clasică din roșii, ardei, ceapă și usturoi. Salata va fi asezonată cu vinegreta din ulei de măsline și zeamă de lămâie. Dat fiind că dieta este una extrem de drastică, ea nu poate fi ținută decât de persoanele sănătoase și, se recomandă consultarea unui medic în prealabil. Pe lângă pierderea kilogramelor în plus, efectele vor fi: combaterea balonării și stimularea detoxifierii organismului.