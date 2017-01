Dieta de toamnă

Toamna își intră în drepturi, iar o dată cu răcirea temperaturilor se impune să ne modificăm și obiceiurile alimentare. E drept că jachetele și puloverele ascund cele câteva kilograme luate în plus, dar adoptarea unui regim alimentar specific anotimpului este de ajutor în menținerea unor forme suple. Alimentația trebuie adaptată în funcție de anotimp și de organism - acesta este primul sfat pe care îl dă orice medic nutriționist. În funcție de organism, pentru că fiecare persoană reacționează diferit la substanțele nutritive și puteți avea surpriza ca alimentele recomandate ca fiind de ajutor în curele de slăbire să contribuie la luarea unor kilograme în plus. Iar în funcție de anotimp pentru că, întotdeauna, recomandate sunt legumele și fructele de sezon. Dieta de toamnă este ușor de urmat și, în plus, este și foarte sănătoasă. Fie că doriți să vă mențineți în formă sau să dați jos câteva kilograme, meniul recoman-dat în această perioadă a anului este indicat. În primul rând, salatele indicate în timpul verii trebuie înlocuite cu supe calde și legume gătite în aburi. „În farfurie trebuie să fie cât mai multe legume, de culori dintre cele mai diverse. Cu cât este farfuria mai colorată, cu atât conținutul nutrițional este mai ridicat”, a afirmat dr. Mirela Stângaciu, medic nutriționist. Meniul de toamnă trebuie să conțină cartofi, pentru energie, dar și dovleac, broccoli, napi și praz. Zilnic trebuie consumate cel puțin trei porții de fructe și legume, două porții de proteine (conținute de carnea albă, pește și ouă), dar și una de carbohidrați. De asemenea, nu trebuie să uitați să consumați doi litri de apă pe zi. Chiar dacă nu simțiți senzația de sete, atât de prezentă în timpul verii, nu înseamnă că organismul nu trebuie hidratat. Semințe la micul dejun! Începeți ziua cu un mic dejun constând în fructe și semințe, care vă va da energia necesară pentru întreaga zi. Pregătiți de seara o punguță care să conțină o mână de semințe crude și nuci, iar la micul dejun aveți grijă să aveți și o cană mică de lapte. Acesta este „impulsul” de energie de care aveți nevoie. Mișcarea este importantă pentru sănătate, indiferent de anotimp. Astfel că nu uitați să mergeți cel puțin 20 de minute zilnic.