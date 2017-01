Dieta cu lamâie. Slăbeste sănătos

Lamaia (si implicit sucul de lamaie) contine vitamine (C, A, B) si minerale (magneziu, calciu, fier, cupru, fosfor, zinc, seleniu), ajutand astfel la intarirea sistemului imunitar (ideala in timpul sezonului rece deoarece fereste de gripa si raceala) si fiind un puternic antioxidant. In acest fel dieta cu lamaie este benefica pentru organismul uman, deoarece se consuma o cantitate importanta din acest fruct.De asemenea consumul marit de lamaie din timpul acestei diete ajuta la: descompunerea nutrientilor, reglarea metabolismului grasimilor, purificarea sangelui, reglarea concentratiei de zahar din sange, stimularea secretiei sucurilor gastrice, facilitarea digestiei, stimularea eliminarii grăsimilor, stimularea functionarii ficatului, activarea secretiei bilei, reducerea colesterolului, scrie dieteonline.ro.