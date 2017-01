Dieta cu fructe de pădure

Ştire online publicată Marţi, 04 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă ai probleme cu kilogramele în plus, atunci îți recomandăm să apelezi la dieta pe bază de fructe de pădure, care te va face să pierzi până la 2,5 kilograme pe săptămână. Pielea va fi întinerită, digestia mai bună, iar tu vei fi într-o formă maximă. Fructele de pădure sunt bogate în vitamina C, acid folic, caroten, fier, fosfor, calciu și magneziu, fiind recomandate atât pentru frumusețe, cât și pentru sănătate. Sunt fructe complete, care îți dau energie și foarte puține calorii. Luni și miercuri, consumă la micul dejun un ou fiert, 300 de grame de afine, cafea sau ceai. La gustare, trebuie să mănânci un sandviș cu o felie de brânză slabă sau o jumătate de piept de pui fiert sau fript. Masa de prânz trebuie să cuprindă o supă de legume, salată de legume, 100 de grame de piept de pui fript sau fiert, 300 de grame de zmeură și un ceai. La gustarea de după-amiază, consumă 300 de grame de zmeură sau afine. Pentru cină, mănâncă jumătate de kilogram de zmeură. Vineri și duminică, de la micul dejun nu trebuie să lipsească 5 linguri de fulgi de ovăz, 300 de grame de afine, ceai sau cafea. La gustarea de dimineață, poți să mănânci un sandviș cu unt sau o felie de brânză slabă și o jumătate de piept de pui. Prânzul trebuie să cuprindă o supă de legume, o salată de legume, 100 de grame de piept de pui fiert sau fript și 300 de grame de zmeură. Nu trece de gustarea de după-amiază, când trebuie să mănânci 300 de grame de afine sau mure. 500 de grame de mure sunt indicate la cină. Marți și joi, la micul dejun, un pahar de lapte degresat sau iaurt degresat ori o bucățică de brânză dietetică și 300 de grame de afine vă asigură energia până la gustarea de dimineață. La ora 10,00, poți mânca un sandviș cu unt ori o felie de brânză slabă sau o jumătate de piept de curcan. Prânzul trebuie să cuprindă o supă de legume, salată de legume, 100 de grame de pește și 300 de grame de zmeură. Tot 300 de grame de zmeură trebuie să mănânci și la gustarea de după-amiază, iar seara, la cină, 500 de grame de mure. Sâmbătă, la micul dejun, mănâncă 300 de grame de zmeură amestecate cu un iaurt mare, un ceai sau o cafea. La gustare, fă-ți un sandviș cu unt, o felie de brânză slabă, o felie de piept de curcan fiert sau fript. La prânz, mănâncă o supă de legume, o salată de legume, 100 de grame de pește, 300 de grame de afine. Gustarea poate cuprinde o porție de 300 de grame de mure sau afine. O salată de fructe și 500 de grame de zmeură sunt ideale la cină.