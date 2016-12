Dieta caloriilor negative

Ştire online publicată Marţi, 11 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ideea este simplă: mănânci din alimente cu calorii negative de câte ori vrei, de fapt, cu cât mai mult cu atât mai bine. Când mâncarea ajunge în stomac organismul nostru produce enzime care „procesează” caloriile din ea. În dieta caloriilor negative se mănâncă alimente speciale, care necesită o cantitate mai mare de enzime pentru a fi digerate. Organismul face un efort în plus și ajunge să ardă, producând aceste enzime, mai multe calorii decât a primit prin alimentul respectiv. Practic nu există calorii negative, există alimente care, pentru a fi digerate, necesită mai multe calorii decât conțin. Spre exemplu, o prăjitură conține 200 de calorii, dar pentru a o digera ardem doar 50 de calorii, iar restul de 150 fiind în plus, se vor depune sub formă de grăsime. Pe de altă parte, un măr conține 20 de calorii, dar, pentru a-l digera, ardem 40 de calorii, ceea ce înseamnă că, la sfârșit, avem în corp cu 20 de calorii mai puțin. Deși specialiștii spun că nu există dovezi cum că dieta caloriilor negative ar fi cu adevărat eficientă, există foarte multe persoane care susțin că au slăbit cu ajutorul alimentelor speciale. Alimentele cu calorii negative sunt legumele: asparagus, broccoli, varza, morcovul, conopida, țelina, castravetele, andiva, usturoiul, salata, ceapa, ridichea, napul, sfecla. La acestea se adaugă câteva fructe: mărul, grapefruit-ul, lămâia, mango, portocala, ananasul, mandarina, afinele, zmeura, fragii. Atenție! Dieta caloriilor negative funcționează doar dacă alimentele sunt consumate crude. Având în vedere că este vorba numai de fructe și legume sunt slabe șanse să-ți țină de foame, specialiștii susținând că nu este decât o altă dietă bazată pe înfometare. Pe de altă parte, având în vedere că mănânci numai fructe și legume, nu ai cum să nu slăbești, iar rezultatul nu va fi de durată și te vei îngrășa imediat ce revii la o alimentație normală. Ca să nu mai spunem că nu este sănătos să renunțați la anumite grupe de alimente, lactate sau grăsimi, spre exemplu, pentru că organismul are nevoie și de proteine și de grăsimi.