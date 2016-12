Diareea, tratată cu miros de rozmarin

Toată lumea resimte, la un moment dat în viață, probleme ale tranzitului intestinal. O afecțiune frecvent întâlnită, care dă dureri… de burtă multor persoane este sindromul de colon iritabil. Ajustarea alimentației este principala măsură pe care trebuie să o luați. De ajutor vă poate fi însă și aromaterapia. Diagnosticul de sindrom de colon iritabil este pus din ce în ce mai des, indiferent că vorbim de preșcolari sau de adulți trecuți de 40 de ani. Este cea mai frecventă boală intestinală, fiind depistată la una din trei persoane. Simptomele cele mai des întâlnite sunt: durere în partea inferioară a abdomenului, balonare, eliminare excesivă de gaze, constipație alternând cu diaree, stomac „zgomotos”, mucozități în scaun. Intensitatea durerilor diferă de la o persoană la alta; în plus, durerea poate fi însoțită de vărsături, senzație de greață etc. În ciuda afecțiunii, care este de obicei de lungă durată, starea generală a bolnavului este bună. Disconfortul cauzat este însă evident. Tratamentul poate fi alopat, fiind vizate în special simptomele, dar bolnavii pot apela și la produsele homeopate, mai ales dacă medicul curant a exclus, după investigații amănunțite, existența altor boli. Aromaterapia ajută tranzitul intestinal Gama de produse naturiste pe care o au la dispoziție persoanele cu sindromul de colon iritabil este foarte vastă, pornind de la gențiană la mentă. Totodată, bolnavii pot să apeleze la ceaiuri și pastile (tratament intern) sau la uleiuri, utilizate în scop curativ, în cadrul aromaterapiei. Această terapie utilizează uleiurile, pentru susținerea sănătății, a echilibrului fizic și psihic. Uleiurile sunt obținute din distilarea diferitelor părți ale plantelor (frunze, scoarță, semințe, rădăcini) și pot fi folosite pentru masaj, baie, comprese sau inhalare. Vă enumerăm, în rândurile de mai jos, câteva dintre uleiurile recomandate de specialiști: r ulei de santal - este indicat pentru infecțiile căilor urinare, cistite, diaree și bronșite cronice. Pentru a calma diareea, amestecați câte două picături de ulei de mentă și de arbore de ceai cu trei picături de ulei de santal, o lingură de ulei de sâmburi de struguri sau migdale dulci. Apoi, masați abdomenul și partea de jos a spatelui, cu mișcări lente. r ulei de lămâie - are efect calmant și antiseptic, este benefic atât pentru constipație, cât și pentru diaree, dar și pentru alte probleme stomacale, pentru bronșită, astm sau reumatism. Acest ulei va stimula circulația sangvină și tranzitul intestinal. r uleiul de mir - este, înainte de toate, calmant, fiind recomandat pentru durerile reumatice, pentru artrită, hemoroizi și probleme ale colonului. r ulei de rozmarin - persoanele care au, frecvent, neplăceri cauzate de colonul iritabil sau balonări trebuie să aibă la îndemână o sticluță cu acest ulei. Are efect analgezic, anti-inflamator și dezinfectant. Totodată, ajută la combaterea oboselii și nervozității. Trebuie însă evitat de gravide și de persoanele hipertensive. Alte plante indicate în cazul problemelor intestinale sunt: cimbrul, cuișoarele, ghimbirul, menta, mușcata, portocala etc. Rolul alimentației Orice tratament ar urma bolnavii, nu va avea efectul scontat dacă nu este însoțit și de regim alimentar. În primul rând, cei predispuși la sindromul colonului iritabil trebuie să mănânce încet, relaxat și în cantități mici. Cel puțin o dată pe zi trebuie să consume un suc de legume. Atât în cazul constipației, cât și al diareii, sunt recomandate alimentele cu un bogat conținut în fibre, precum ovăz, cereale integrale, fructe și legume. De ajutor sunt și exercițiile fizice, care favorizează o bună activitate a mușchilor intestinali. O jumătate de oră de exerciții fizice moderate - precum mersul pe jos, jogging-ul - poate chiar și să prevină aceste neplăceri ale tranzitului intestinal.