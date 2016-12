Diabetul zaharat, provocări şi terapii de ultimă oră

1

Scrieti si faceti cunoscute simptomele si urmarile diabetului

Diabeticii sunt dependenti de zahar, de acest drog. Zaharul e considerat cel mai puternic drog de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Zaharul trece in sange nemetabolizat de insulina, si incepe sa distruga creierul, ochii si rinichii in primul rand. Persoanele din aceasta cauza sunt f nervoase, cu chef de scandal tot timpul iar in timp ajung la adevarata nebunie. Ochii ajung chiar la orbire, iar rinichii ajung sa nu mai lucreze si sa fie nevoie de transplant.