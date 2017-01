Diabetul, o boală care nu doare, dar atacă organele cele mai importante

Unii specialiști îl numesc boala secolului 21, alții se chinuiesc încă să-i dezlege misterele, dar sunt mai optimiști și spun că e o chestiune de timp până se va găsi un vaccin împotriva lui. Diabetul este una dintre afecțiunile cu cea mai mare rată de mortalitate în lume. Federația Internațională de Diabet estimează că numărul persoanelor afectate de diabet ar putea ajunge la 380 de milioane, până în anul 2025. Se vorbește chiar despre o explozie a acestei boli, având în vedere că numărul bolnavilor a crescut foarte mult în ultima perioadă. Ca și cum nu ar fi suficient, specia-liștii consideră că la fiecare diabetic depistat există cel puțin unul sau doi nediagnosticați. Potrivit medicilor, diabetul zaharat e o boală cronică netransmisibilă caracterizată printr-un nivel crescut al glucozei în sânge. Afecțiunea are două forme: tipul I (insulino-dependent), care apare mai frecvent la copii și tineri și necesită administrare de insulină, și tipul II (ne-insulino-dependent), cel mai răspândit, care afectează de obicei adulții după 40 de ani, în special persoanele obeze, și necesită medicație și regim. Odată instalat, diabetul durează până la moarte și obligă bolnavul să-și schimbe stilul de viață. E o boală care „nu doare”, adică nu are simptome și „defectează” discret numeroase organe. Alimentația nesănătoasă și sedentarismul - principalii inamici Prima dintre cauzele invocate este aceea de natură genetică, ereditară, domeniu în care se fac numeroase cercetări științifice. A doua și, în ce ne privește, mai importantă ține de o mentalitate dăunătoare, de stilul de viață nesănătos al omului contemporan. În primul rând, este vorba de o alimentație nesănătoasă, cu exces de grăsimi și zaharuri rafinate, și sedentarismul, mai ales la copiii. Lista factorilor de risc continuă cu fumatul, stresul pe care nu prea avem cum să-l evităm, excesul de alcool, cafea, abuzul de medica-mente, poluanții, etc, adică mediul în care trăim zi de zi, ceas de ceas. În sine, diabetul nu este atât de grav, adevărata gravitate este dată de numeroasele complicații și, între ele, cele cardiovasculare sunt pe primul loc, ceea ce face ca 75% dintre decesele de diabet să fie determinate de boli cardiovasculare - hipertensiunea, boala coronariană, accidente vasculare, insuficiența cardiacă și moartea subită. Setea excesivă și oboseala sunt primele semne Setea excesivă, creșterea poftei de mâncare, oboseala, scăderea vederii, infecțiile frecvente sau disfuncția erectilă pot fi semne că boala s-a instalat. Complicațiile pot fi foarte grave, adesea letale. Pentru a evita îmbolnăvirea de diabet medicii recomandă o alimentație sănătoasă, mese regulate, activitate fizică zilnică, reducerea stresului prin comunicare, menținerea unei greutăți corporale optime, renunțarea la fumat sau eliminarea din alimentație a produselor fast-food. Campanie de informare și prevenție Cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, sărbătorită în fiecare an pe 14 noiembrie, Federația Internațională de Diabet, în colaborare cu Sanofi-aventis și Zentiva, lansează campania Hula Hoop pentru Diabet, care atrage atenția asupra importanței educației și prevenției în special printre copii și tineri. Portalul oficial al campaniei este www.hoop4diabetes.com. „Creșterea cazurilor de diabet de la an la an este alarmantă, iar previziunile pentru viitor nu sunt deloc optimiste. Situația actuală este în primul rând dovada unei lipse de informare și educație în cadrul publicului larg, dar și a unei atitudini pasive generale. Prevenția diabetului nu presupune deloc un efort deosebit, ci în primul rând asumarea unei vieți echilibrate din punct de vedere alimentar și al activității fizice”, a declarat prof. dr. Nicolae Hâncu, președinte al Federației Române pentru Diabet. „Ca și în cazul prevenției cancerului sau a bolilor cardiovasculare, în cazul diabetului ar trebui să se aplice Regula celor 60 de minute: mai mult de 60 de minute pe zi pentru activitate fizică și mai puțin de 60 de minute pentru televizor, computer și jocuri video”, adaugă dr. Nicolae Hâncu. Hula Hoop pentru Diabet promovează stilul de viață sănătos. Cercul albastru, simbolul Zilei Mondiale a Diabetului, a fost imaginat sub formă de hula hoop pentru talie sau deget. Deviza campaniei este „Cu puțin exercițiu, înveți să preiei controlul asupra mișcării hula hoop. Același lucru este valabil și în cazul diabetului”.