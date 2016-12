Diabetul, factor de risc pentru sănătatea mamei şi a copilului

Diabetul, factor de risc pentru sănătatea mamei și a copilului

Majoritatea femeilor care dezvoltă diabet în timpul sarcinii vor avea copii sănătoși. Ajustările de dietă și exercițiile fizice pot fi suficiente pentru a menține nivelul de zahăr din sânge sub control, deși, uneori, este nevoie și de medicamente. Este important să-ți menții nivelul de zahăr din sânge sub control, deoarece diabetul slab controlat poate avea consecințe grave pe termen scurt și lung pentru tine și pentru copilul tău, spun specialiștii. „În cazul în care nivelul de zahăr din sânge este prea mare, o cantitate prea mare de glucoză va ajunge în sângele bebelușului. Când se întâmplă acest lucru, pancreasul copilului va trebui să producă mai multă insulină pentru a procesa glucoza suplimentară. Acest exces de zahăr și insulină din sânge poate duce la o acumulare de greutate în plus, mai ales în partea superioară a corpului micuțului. Acest lucru poate duce la ceea ce se numește macrosomie. Un copil macrosomic poate fi prea mare pentru a intra în canalul de naștere sau se poate bloca, ceea ce va duce la utilizarea unor manevre speciale, cu toate riscurile asociate acestora. Datorită acestor riscuri, în cazul în care medicul suspectează că bebelușul ar putea fi prea mare, va recomanda operația cezariană” , explică dr. Mohamed Zaher, specia-list în obstetrică-ginecologie în cadrul Spitalului privat ISIS din Constanța. În plus, copiii care au depozite adipoase în exces, ca urmare a nivelurilor ridicate de zahăr în sângele matern, continuă adesea să aibă un exces de greutate în copilărie și la maturitate. La scurt timp după naștere, be-belușul poate avea hipoglicemie, deoarece corpul său va produce în continuare insulină în plus. De aceea, echipa medicală va testa glicemia copilului la naștere și va continua să o verifice cât timp va fi necesar. Este recomandat să îți alăptezi copilul cât mai curând posibil după naștere, pentru a preveni sau corecta hipoglicemia. În cazurile severe de hipoglicemie, îi va fi administrată o soluție de glucoză IV. Testarea glicemiei copilului și suplimentarea glucozei dacă este necesar pot preveni probleme grave, cum ar fi convulsii, comă și leziuni ale creierului, care ar putea rezulta în cazul în care hipoglicemia ar trece neobservată. Plămânii copiilor ale căror mame au diabet tind să se maturizeze puțin mai târziu dacă nivelul de zahăr din sânge nu este bine controlat, ceea ce poate duce la un risc mai mare de probleme respiratorii la naștere. Riscul de icter neonatal este crescut, de asemenea.Din fericire, puține dintre femeile cu diabet gestațional bine controlat vor avea copii ce vor dezvolta aceste complicații la naștere sau ulterior.