Diabeticii pot consuma alcool, dar cu moderaţie

Diabeticii pot consuma alcool, dar cu moderație

Contrar credinței generale, medicii spun că persoanele diagnosticate cu diabet, chiar și cele insulino-dependente, pot consuma băuturi alcoolice. Nu trebuie însă să facă excese, căci glucoza din sânge va scădea sub valorile normale. Diabetul este o boală cronică, ce se caracterizează printr-un nivel ridicat al glucozei în sânge (hiperglicemie). Afecțiunea apare atunci când pancreasul nu produce insulină suficientă sau când organismul nu poate utiliza propria insulină produsă. După cum ne-a precizat dr. Cristina Mihai, medic pediatru cu specializare în diabet, boli de nutriție și metabolism, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, insulina este un hormon al cărui rol este de a ajuta celulele să preia glucoza din sânge și să o transforme, în vederea producerii energiei. Credința populară este că bolnavii de diabet nu pot bea alcool, dar medicii susțin contrariul. „Oamenii cu diabet pot consuma alcool. Ficatul este cel care procesează alcoolul, iar în acest timp nu poate produce glucoză. Astfel, singurul zahăr care trece în sânge este cel din alimente”, a precizat dr. Cristina Mihai. Țineți sursele de carbohidrați la îndemână Medicul a mai subliniat că, pentru a nu apărea complicații, nu sunt permise excesele, iar bolnavii trebuie să aibă grijă să consume alimente cu carbohidrați în timpul și/sau după ce au băut. În caz contrar, ar putea suferi o scădere bruscă a nivelului de glucoză din sânge, sub valorile normale (hipoglicemie). Carbohidrații se regăsesc în cereale, orez și paste, pâine, biscuiți, mămăligă, produse lactate, fructe și suc de fructe, legume, precum fasole, năut, cartofi, porumb sau mazăre, dar și în dulciuri, precum miere, sirop, bomboane sau prăjituri. „Efectul de scădere a glicemiei poate dura între 8 și 12 ore după ultima băutură alcoolică consumată. Deoarece simptomele consumului excesiv de alcool pot fi similare celor ale hipoglicemiei, și este posibil ca restul persoanelor să nu recunoască diferențe, se impune ca bolnavul să fie pregătit: să poarte la el un certificat medical care să ateste că are diabet, să aibă o sursă de carbohidrați la el în permanență, să-și monitorizeze glicemia la câteva ore, în special în timpul activităților”, a afirmat specialistul. Totodată, este indicat să calculați câte grame de carbohidrați trebuie să consumați pentru un pahar de alcool, în funcție de tipul de băutură. „Citiți tabelele nutriționale ale produselor și țineți cont de ceea ce consumați. O porție reprezintă 360 grame de bere, între 90 și 120 de grame de vin sau între 30 și 45 grame de lichior. Este foarte important să consumați carbohidrați, dacă ați băut alcool. Luați 10 - 15 grame de carbohidrați pentru fiecare porție de alcool. În cazul în care ați abuzat și ați pierdut măsura consumului, asigurați-vă că luați cel puțin 45 - 60 de grame de carbohidrați la culcare, indiferent cât este glicemia de mare”, a spus specialistul. Studiile de specialitate arată însă că persoanele cu diabet nu respectă sfaturile medicilor. Astfel, o cercetare realizată de experții de la Spitalul Royal Bournemouth din Marea Britanie arată că o cincime din pacienții tratați cu insulină, care au consumat băuturi alcoolice, au ajuns a doua zi la spital cu hipoglicemic. În consecință, deși le este permis consumul de băuturi alcoolice, este mai bine să nu o facă, pentru a nu-și agrava starea de sănătate și pentru a nu apărea complicații.