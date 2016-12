Diabet în timpul sarcinii? Cum recunoaştem boala

Diabet în timpul sarcinii? Cum recunoaștem boala

Atunci când ești însărcinată, schimbările hormonale pot face celulele mai puțin receptive la insulină. Pentru cele mai multe viitoare mame, acest lucru nu este o problemă: când organismul are nevoie de insulină suplimentară, pancreasul secretă mai mult. Dar, în cazul în care pancreasul nu poate ține pasul cu creșterea cererii de insulină, nivelul de glucoză din sânge crește prea mult, ducând la diabet gestațional.Diabetul gestațional este un tip de diabet care apare la unele femei în timpul sarcinii. Pe scurt, înseamnă că au un nivel anormal de ridicat de zahăr în sânge. Iată ce se întâmplă.Atunci când mănânci, sistemul digestiv desparte cele mai multe produse alimentare într-un tip de zahăr numit glucoză. Glucoza intră în sânge și apoi, cu ajutorul insulinei (un hormon secretat de către pancreas), celulele folosesc glucoza drept combustibil. Cu toate acestea, în cazul în care organismul nu produce suficientă insulină sau celulele au dificultăți de a răspunde la insulină, rămâne prea multă glucoză în sânge în loc ca aceasta să treacă în celule și să fie convertită în energie.„Majoritatea femeilor cu diabet gestațional nu rămân cu diabet zaharat după naștere. Cu toate acestea, după ce ai avut diabet gestațional, ai un risc mai crescut de a dezvolta din nou această complicație la o sarcină ulterioară și de a dezvolta diabet zaharat mai târziu în viață”, explică dr. Mohamed Zaher, medic specialist în obstetrică-ginecologie în cadrul Spitalului privat ISIS Constanța.SimptomeDiabetul gestațional nu are, de obicei, niciun simptom. De aceea, aproape toate femeile gravide fac un test de glucoză între 24 și 28 de săptămâni. Însă, dacă acestea prezintă risc crescut de diabet sau sunt semne de prezență cum ar fi zahăr în urină, medicul va recomanda acest test de depistare la prima vizită prenatală și apoi va repeta testul din nou la 24 - 28 de săptămâni dacă rezultatul inițial este negativ.„Întrebarea firească pusă de gravide este «Cum știu dacă am risc crescut de diabet gestațional?», la care există o serie de răspunsuri clare: dacă aceasta este supraponderală sau suferă de obezitate, dacă a avut diabet gestațional la o sarcină anterioară, dacă testele de urină depistează zahăr în urină, un istoric familial puternic de diabet zaharat, o naștere anterioară a unui copil mai are de 4,5 kg sau nașterea unui făt mort fără o cauză explicabilă, un copil cu defecte de naștere, hipertensiune arterială și, foarte important, gravida are peste 35 de ani”, completează medicul.În plus, medicul spune că studiile au descoperit o asociere între creșterea excesivă în greutate în timpul sarcinii, în special în primul trimestru și riscul de diabet gestațional. Ține cont de faptul că multe femei care dezvoltă diabet gestațional nu au factori de risc. De aceea, cei mai mulți medici vor recomanda testele de depistare a diabetului gestațional pentru toate gravidele.