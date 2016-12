Detoxifierea după sărbători, cură de sănătate

Crăciunul și Revelionul au trecut, iar după toate bunătățile mâncate, ai impresia că ai mereu burta plină. Sucurile naturale din legume și fructe, la care adaugi alte alimente de detoxifiere și accelerare a metabolismului te vor ajuta să scapi de senzația de sațietate exagerată. Medicii spun că este necesară o astfel de „cură“ pentru ca organismul să își poată recăpăta echilibrul.Este firesc ca, după mesele copioase luate de sărbători, să resimțim efectele asupra organismului, iar digestia să nu mai funcționeze la fel de bine. Însă, organismul are nevoie de o mână de ajutor pentru a elimina toxinele.„Pe lângă revenirea la un regim alimentar echilibrat și sănătos, trebuie să apelăm și la mișcare. Un regim alimentar sănătos presupune un consum ridicat de legume, fructe, cereale integrale, nuci / semințe crude asociat cu un consum moderat de carne slabă și lactate. De asemenea, respectă cele trei mese principale pe parcursul zilei, alături de două gustări simple compuse în general din fructe proaspete, semințe sau iaurt simplu”, explică dr. Mirela Stângaciu, medic de familie.Fructele și legumele, nelipsite de pe masăCu un conținut ridicat de vitamine, calciu, fier și aminoacizi, fructele și legumele ajută la detoxifierea organismului. Pentru cei care nu sunt „prieteni” ai acestui tip de alimentație, medicii recomandă sucurile naturale, preparate în casă.„Sucul de fructe conține cantități însemnate de fier, calciu, magneziu, aminoacizi, clorofilă, vitaminele A, C, E cu numeroase efecte benefice asupra organismului: curăță sângele și previne anemia, menține starea alcalină a corpului, protejându-l de boli, scade tensiunea arterială, curăță ficatul și-i oferă protecție, ajutând la eliminarea toxinelor din corp”, precizează dr. Stângaciu.Pentru a accelera metabolismul, puteți adăuga o linguriță de zeamă de lămâie la un pahar cu apă. Nu este recomandat să consu-mați apă minerală sau carbogazoasă, ci doar apă plată. Această regulă se menține pe tot parcursul dietei.Ca efecte asupra organismului, acest suc elimină toxinele și ajută rinichii, asigură un conținut ridicat de vitamina C și întărește sistemul imunitar.