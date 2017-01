Detoxifierea de toamnă vă pregăteşte pentru iarnă

Detoxifierea de toamnă vă pregătește pentru iarnă

Octombrie 2009. Cuget Liber Online.

La începutul toamnei, metabolismul își reduce viteza, iar dacă adăugăm și stresul, generator de radicali liberi, alimentația dezechilibrată cu prea puține minerale și vitamine, atunci cresc șansele de îngrășare și de înmagazinare a toxinelor. În astfel de situații intervine cura de detoxifiere, iar cea specifică toamnei are rolul de a pregăti organismul pentru iarnă, de a-i asigura forța și vitalitatea, prin bogăția de legume și fructe. Specialistul în nutriție Mila Buchmann spune că „secretul” este conservarea efectelor verii asupra organismului. „Trebuie să asiguri organismului tău posibilitatea de a sintetiza vitamina D, ceea ce se traduce prin mișcare în aer liber și lumină naturală, un somn sănătos, asociat cu o cură purificatoare și revitalizantă de toamnă”, a afirmat nutriționistul. Specialistul atrage atenția că dieta trebuie să fie urmată trei sau patru săptămâni, repartizate uniform pe parcursul celor trei luni de toamnă calendaristică. // Fructele și legumele de sezon trebuie să aibă prioritate în consum. Nutriționistul face precizarea că sunt indicate cele care ajung la maturitate în intervalul septembrie - noiembrie, crude sau puțin fierte pentru a le proteja principiile nutritive. Este vorba de struguri, prune, mere, gutui, dovleac, varză, castravete, conopidă, fasole, salata de toamnă etc. // Oferiți-vă, în perioada de detoxifiere, momente de relaxare, de odihnă. „Regula este esențială, pentru a permite organis-mului să asimileze bine cotele ridicate de vitamine și minerale pe care le primește. Relaxarea trebuie să fie în egală măsură activă și pasivă, adică un somn de minim opt ore și cel puțin patru ore de activitate fizică pe zi, de la mersul pe jos, urcatul scărilor, mersul pe bicicletă și alergarea ușoară. Este obligatoriu un tonus psihic bun”, a mai spus Mila Buchmann. // Atenție la alimentație, în zilele dintre curele de detoxifiere. Consumați cereale integrale, iaurt, carne albă și pește, în detrimentul produselor de carne roșie. De asemenea, beți cel puțin doi litri de lichide pe zi, fie că este vorba de apă, supe de legume, sucuri de fructe.