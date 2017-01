Depresiile sunt cauzate de lipsa de lumină

Ştire online publicată Marţi, 06 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii spun că depresiile sezoniere și senzațiile de oboseală cu care multe persoane se confruntă sunt cauzate de simpla lipsă de lumină de care ochii au nevoie. Răspunsul ar putea fi fototerapia – terapia prin lumină. Terapia are la bază cutii luminoase, care transmit ochilor o cantitate de lumină suficientă pentru a obține mai multă energie. Unele persoane acceptă această terapie fără s-o înțeleagă, în timp ce altele o consideră o prostie, dar fără să încerce s-o înțeleagă. Omul modern petrece 8 - 10 ore la birou, în spații închise, care nu oferă suficientă lumină. Lipsa de lumină duce la producerea de mai multă melatonină - un hormon secretat pe timpul nopții care determină somnul - și astfel apar afecțiunile sezoniere cum ar fi depresia și oboseala. Terapia prin lumină ajută la evitarea apariției acestor afecțiuni. Cutiile speciale oferă suficientă lumină, înlocuind lumina soarelui de care ai atât de mare nevoie, și împiedică corpul să producă prea multă melatonină. Majoritatea acestor cutii speciale sunt însoțite de instrucțiuni clare, care te vor ajuta să organizezi o ședință corectă de terapie prin lumină. În mod normal, trebuie să privești la această sursă de lumină 15 - 30 de minute în momentele zilei în care, de obicei, te simți obosită.