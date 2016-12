Dependenţa de alcool face ravagii: cum ajung pacienţii cu ficatul în pioneze

Dependența de alcool face ravagii: cum ajung pacienții cu ficatul în pioneze

Consumul îndelungat de alcool și mai ales, în doze mari, obezitatea, diabetul sau diferite forme de hepatită pot duce la o afecțiune extrem de gravă a ficatului, numită steatoza hepatică sau „boala ficatului gras“, cum mai este cunoscută popular.Peste 80 g alcool pur pe zi, un diabet netratat, o greutate peste media normală sau oricare dintre formele de hepatite cronice pot determina modificări la nivelul ficatului. Netratată, boala poate duce la complicații precum icterul meca-nic sau insuficiența hepatică.„Steatoza hepatică este o afecțiune caracterizată prin stocarea de grăsime la nivelul hepatocitelor. Apare mai frecvent la pacienții consumatori de alcool, dar și în alte afecțiuni: dislipidemii, obezitate, hepatita toxică, hepatită virală C, alimentație parenterală prelungită, pierdere rapidă în greutate, efecte ale chimio-terapiei, bypass intestinal, glicogenoze, diabet zaharat tip 2.Afecțiunea poate să fie asimptomatică sau să inducă minime acuze dispeptice sau dureroase la nivelul hipocondrului drept date de creșterea în dimensiuni ale ficatului. La examenul fizic se constată existența unei hepatomegalii cu margine inferioară rotunjită. Cei mai mulți pacienți sunt diagnosticați întâmplător, cu ocazia efectuării unei ecografii abdominale.Explorarea ecografică are o sensibilitate foarte mare, însă specificitatea sa e relativ joasă. Metoda nu poate aprecia etiologia procesului”, a explicat dr. Fetislam Figan, medic specialist medicină internă la Centrul Multifuncțional Flora din Mamaia.Evitați grăsimile și alcoolul!Enzimele hepatice (tgo, tgp) pot crește în steatohepatită, ggt (gluta-miltraspeptidaza) crește în special în boala hepatică asociată consu-mului de alcool. În steatoza hepatică nonalcoolică sunt observate creșteri ale colesterolului, trigliceridelor și sau ale glicemiei. În stadiile inițiale afecțiunea nu necesită tratament. Scăderea consumului de alcool sau interzicea consumului de alcool, scăderea în greutate și exercițiul fizic sunt recomandate.„Totodată, se recomandă o dietă bogată în proteine și cu conținut scăzut de grăsimi și glucide (hipolipidică, hipoglucidică). Trebuie redus în primul rând consumul de grăsimi saturate care trebuie înlocuite cu lipide nesaturate precum cele conținute în pește, ulei de măsline sau nuci. Diferite suplimente alimentare și vitamine care protejează ficatul prin reducerea sau neutralizarea procesului inflamator precum silimarina, vitaminele din grupul B, vitamina E, fosfolipidele sunt recomandate. De asemenea controlul diabetului, scăderea colesterolului sunt indicate. Neglijată, stetoza hepatică poate evolua către steatohepatită, respectiv ciroza hepatică”, a completat medicul.