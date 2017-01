Dentiştii constănţeni muncesc în Anglia

Dentiștii constănțeni muncesc în Anglia

Medicii stomatologi din Constanța iau drumul țărilor din Vestul Europei, asemenea colegilor de alte specializări. Oricum, constănțenii nu le simt prea tare lipsa: pe de o parte, pentru că merg foarte rar la stomatolog, iar pe de altă parte, pentru că pot apela oricând la proaspeții absolvenți ai Facultății de Medicină Dentară. Colegiul Medicilor Dentiști (CMD) Constanța are, începând din această săptămână, o nouă conducere. Astfel, pentru următorii patru ani, Biroul Executiv al organizației este format din: președinte - dr. Doru Florin Petrovici, vicepreședinți - dr. Dragoș Totolici și dr. Sorin Fildan, trezorier - dr. Cristian Zahariuc și secretar - dr. Ionelia Nicula. O primă măsură avută în vedere de noua conducere a organizației este asigurarea unei mai bune comunicări între medicii stomatologi și instituțiile cu rol de control din județul Constanța. „Medicii nu știu exact ce cerințe au cei care vin în control. Știu că necunoașterea legii nu este o scuză, dar medicii trebuie informați. De aceea, vrem ca, în prima lună, să realizăm un buletin informativ cu toate datele de care au nevoie medicii stomatologi. Vom solicita audiențe la toate instituțiile cu rol de control, să ne spună clar și în scris care sunt cerințele lor. După care vom realiza buletinul informativ, pentru ca medicii să știe ce condiții trebuie să îndeplinească”, a declarat dr. Doru Petrovici, președintele CMD Constanța, pentru „Cuget Liber”. Probleme sunt însă mult mai multe. Bani puțini de la stat Medicii stomatologi sunt nemulțumiți, asemenea colegilor de alte specializări, de finanțarea primită de la stat. Banii sunt puțini, iar în contul lor pacienții pot beneficia doar de câteva manopere. Pentru cele mai multe trebuie să scoată bani din buzunar, aspect care îi determină, pe cei mai mulți, să nu mai treacă pe la dentist. „Plafonul asigurat de Casa de Asigurări de Sănătate a variat de la 180 de lei până la 1.200 de lei pe lună. Fondurile pentru stomatologie au scăzut, an de an, și au fost acceptate doar anumite manopere pentru decontare. Astfel, până când nu se face un contract clar între Ministerul Sănătății, CNAS și medici, va fi foarte greu să ne luptăm pe plan local”, a adăugat medicul. Se trece cu vederea, de cele mai multe ori, că sănătatea cavității bucale este esențială pentru menținerea sănătății întregului organism. „Dacă sunt probleme în cavitatea bucală, tot organismul are probleme. Dar nu se ține cont de acest aspect în multe țări, inclusiv în U.E. Medicina dentară a ajuns să fie legată de cosmetică, nu de starea de sănătate a organismului, fără de care nu se poate trăi. Sunt persoane care ne sună și ne spun «Sunt un client…». Fals. Sunt pacienți, nu sunt clienți”, a explicat președintele Colegiului Medicilor Dentiști. Pacienții s-au împuținat în ultimii doi ani Pentru că statul nu decontează îngrijirile medicale orale, dar și din cauza crizei economice, numărul constănțenilor care au trecut, în ultimii ani, pragul unui cabinet stomatologic, a scăzut considerabil. „Odată cu criza economică, de care este afectată toată lumea, și adresabilitatea a scăzut. La ce să renunțe oamenii? La mâncare, la haine sau la medicamentele pentru diabet sau inimă? Renunță la îngrijirea dinților. Spun că nu mor din cauza lor, că îi pot face și peste câteva luni. De aceea, adresabilitatea a scăzut în ultimii doi ani. Ceea ce înseamnă că starea generală de sănătate a oamenilor este mai proastă”, a completat dr. Petrovici.