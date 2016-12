Deficit de sânge în centrele de transfuzii. Ce se întâmplă la Constanţa

Deficit de sânge în centrele de transfuzii. Ce se întâmplă la Constanța

Având în vedere sesizările primite în ultimele zile privind deficitul de sânge și produse de sânge din unele unități sanitare, Ministerul Sănătății face un apel către cetățeni pentru donarea voluntară. „În lunile de vară, pe perioada concediilor și a muncilor agricole, sistemul se confruntă frecvent cu scăderi ale colectei, la centrele de transfuzii prezentându-se cu 20-25% mai puțini donatori față de media obișnuită. Pe de altă parte, tot în această perioadă, există o cerere mai mare din cauza numeroaselor accidente rutiere sau a operațiilor planificate. Ca urmare, se creează un dezechilibru între cerere și cantitățile disponibile”, a declarat Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătății.Pe de altă parte, conducerea Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța susține că măsura este binevenită, însă resursele bugetare și de personal sunt limitate și nu ar permite acest lucru. „Măsura este foarte bună, însă trebuie analizată fiecare instituție în parte pentru a se vedea activitatea reală, mai precis unde este nevoie de buget și personal. Eu propun ca programul să fie prelungit chiar până la ora 19,00, dar cu condiția să fie deblocate posturile unde avem nevoie de oameni. În urmă cu câțiva ani am inițiat un proiect - pilot prin care am prelungit programul de lucru, însă nu l-am continuat pentru că nu am avut susținere. Activitatea noastră nu ține doar de recoltarea sângelui, ci și de testarea și procesarea lui, ceea ce reprezintă un întreg proces. În plus, avem nevoie de susținere în ceea ce privește colectele mobile, deci trebuie avute în vedere și măsuri conexe care să reducă deficitul de produse sanguine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Alina Mirella Dobrotă, di-rectorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Constanța. Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu a cerut reprezentanților Institutului Național de Hematologie analizarea posibilității de prelungire a programului de lucru la centrele de transfuzii, dar și creșterea numărului de utilizări a celor 5 centre mobile de recoltare achiziționate în anul 2009. „Autocarele trebuie folosite nu numai în locuri publice. Trebuie să se deplaseze la instituții, firme pentru a recolta sânge de la persoane voluntare, așa cum se procedează și în alte țări europene. Fiecare autocar va deservi un număr de județe iar activitatea va fi monitorizată atent în vederea creșterii numărului de donări și reducerii lipsei de sânge”, a adăugat ministrul Sănătății.