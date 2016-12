De Paşte, medicii de la Ovidius Clinical Hospital vă sfătuiesc să fiţi cumpătaţi

De Paște, medicii de la Ovidius Clinical Hospital vă sfătuiesc să fiți cumpătați

Sărbătorile Pascale sunt pentru majoritatea românilor un prilej de petrecere și voie bună. Membrii familiei se adună în jurul mesei atât din motive spirituale, cât și culinare. Preparatele dedicate evenimentului sunt savuroase și, după un post lung, cu toții își doresc să se bucure din plin de toate aromele pe care primăvara le pune pe masă. Atenție însă: zilele de sărbătoare vor fi însă cu adevărat perfecte doar dacă alegem să mâncăm cumpătat, ne sfătuiesc medicii de la Ovidius Clinical Hospital.Pentru a ști cel mai bine cum să ne pregătim masa de Paște, am rugat-o pe dr. Monica Grasa, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Ovidius Clinical Hospital, să ne ajute cu câteva indicații. Specialistul ne-a explicat cum trebuie să abordăm ideal alimentele cheie din meniul tradițional: „Preparatele asociate acestei sărbători, nu sunt periculoase și nici aducătoare de kilograme în plus. Cantitatea în care sunt consumate le transformă în inamici. Carnea de miel, ușor degresată înaintea preparării, se poate asocia cu salată verde, ridichi, usturoi verde. Lămâia este un aliment ce se poate folosi din belșug, atât la prepararea cărnii, cât și la asezonarea salatelor. Oul este un aliment complex și sănătos. Nu face rău dacă îl mâncăm cu măsură, fără maioneză și fără pâine. Alcoolul apreciat pentru plăcerea gustului, pentru a marca bucuria întâlnirii cu cei dragi, nu este deloc nociv. Consumat însă în exces și asociat cu mese pline de grăsime, devine periculos. Și, important de ținut minte, dacă vom mânca o felie de pască sau cozonac, și nu un kilogram, vom simți cu siguranță același gust”.Cu toate acestea, momentul decide de cele mai multe ori cât de controlați suntem. De aceea, l-am întrebat pe dr. Florin Mușat, medic specialist gastroenterologie și endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică la Ovidius Clinical Hospital, cum reacționează corpul nostru în cazul exceselor alimentare.„Orice segment al tubului digestiv va fi deranjat, indiferent de starea de sănătate a persoanei în cauză. Foarte puține persoane se ridică de la masa de Paște spunând «Aș mai mânca ceva!» și drept consecință urmează un șir de acuze intestinale cu durata variabilă. Cel mai frecvent este vorba de o simplă indigestie, dar sunt cazuri care pot decompensa în mod serios unele patologii. Cu toții ar trebui să fim ponderați la masa de sărbătoare, cu atât mai mult cei care vin după un post îndelungat, în care sistemul lor digestiv s-a dezobișnuit să «ronțăie» alimente grele. Aceștia vor avea cel mai mult de suferit dacă nu se abțin. Categoriile de pacienți care trebuie să aibă o grijă suplimentară la alimentația de Paște sunt reprezentate de cei care suferă de boli bilio-pancreatice, hepatice dar și cei cu variate forme de boli intestinale, rezecții gastrice sau intestinale. Pentru acești pacienți, consecințele pot varia de la acuze de tipul dispepsiei, al crampelor, maldigestiei, mergând în cazuri extreme până la tulburări neurologice, comă și chiar moarte (în cazul pacienților suferind de hepatopatii avansate”, explică medicul.Sfaturile specialiștilor sunt măsuri pe care trebuie să le luăm în considerare, indiferent dacă suferim de vreo afecțiune sau nu. O dietă echilibrată face parte dintr-un stil de viață sănătos prin care putem să reușim să stăm departe de medic cât mai mult timp.Ovidius Clinical Hospital este o unitate medicală care are dotările și aparatura de ultimă generație ce fac posibile tratamente și intervenții în condiții optime, oferind pacientului toate premisele pentru vindecare.