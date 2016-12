De la arte marţiale, la terapii dedicate copiilor cu autism

De la arte marțiale, la terapii dedicate copiilor cu autism

Din dorința de a-i ajuta pe copiii cu autism, Paul Cojocaru, un antrenor de arte marțiale din Constanța, a decis, în urmă cu șapte ani, să elaboreze o terapie amplă de recuperare prin exerciții fizice dedicată copiilor care suferă de această boală, pe care a denumit-o terapia 3C.A ales, inițial, să lucreze cu trei copii, iar după doar câteva săptămâni, au început să se vadă și primele rezultate la un copil care suferea atât de autism, cât și de Sindromul Down. Atunci, și-a făcut o promisiune, aceea de a continua să-i ajute pe copiii sărmani.„Predau arte marțiale ca disciplină opțională în școli și grădinițe și astfel am dat peste copiii cu autism, în urmă cu șapte ani. Nu știam prea multe despre autism. Îmi aduc aminte că, la vremea respectivă, a fost o campanie în presă pentru conștientizarea acestei deficiențe și am decis să mă implic și eu, ca voluntar. Am luat trei copii și le-am oferit aceste ore de sport. După vreo două săptămâni, au început să se vadă primele rezultate la unul dintre ei, iar acest copil avea și autism, și Sindrom Down. Așadar, am spus că trebuie să continui. Am lucrat până acum cu aproximativ 1.000 de copii”, a mărturisit Paul Cojocaru.Secretul reușiteiDespre el, Paul Cojocaru spune că este un om cât se poate de normal, căsătorit, cu doi copii, cu probleme și griji, însă ceea ce îl diferențiază de alți oameni este dorința de a-și rupe, zilnic, câteva ore din timpul liber pentru a-i ajuta pe niște copii bolnavi să meargă corect, să alerge sau să schimbe voluntar direcția mersului. Bucuria pe care o simte atunci când vede rezultate pozitive la copii este satisfacția lui cea mai mare.„A fi voluntar în autism diferă puțin de orice altă activitate de voluntariat. În momentul în care ai început să lucrezi la recuperarea unei persoane, cel puțin șase luni trebuie să lucrezi constant, adică să-ți faci timp zilnic și să te dedici. Acum, lucrez cu aproximativ 60 de copii - 50 dintre ei sunt de la Centrul Orizont, iar restul, de la Școala nr. 28. Cred că totul ține de dorința de a da valoare sufletului. Satisfacția sufletească nu poate fi descrisă în cuvinte. Spre exemplu, am avut un copil care nu conștientiza în niciun fel propriul corp în momentul în care a intrat în sală. După aproximativ un an și jumătate de exerciții, când am intrat în sală, a venit și m-a îmbrățișat. M-a copleșit!”, a povestit Paul Cojocaru.Despre terapia 3CÎn viitorul apropiat, Paul își dorește să formeze terapeuți pentru terapia 3C, mai ales că primește zilnic feedback-uri pozitive de la părinții copiilor cu autism, dar și de la kinetoterapeuți sau oameni din sport. Acesta spune că nu a inventat nimic revoluționar, ci doar a pus la punct un program de recuperare cu ajutorul exercițiilor fizice adaptate și și-a îndreptat atenția asupra acestor copii. În octombrie, va participa Congresul de Autism din Canada, unde va susține un workshop despre importanța recuperării persoanelor cu autism cu ajutorul exercițiilor fizice adaptate din terapia 3C.„Unei prietene din SUA i s-a părut foarte interesant ce fac eu și mi-a propus să aplic pentru un festival mondial, care are loc în Canada. I-am spus că nu mă interesează premiile, ci vreau doar să ajut. Ea a aplicat în locul meu și după vreo șase luni am primit e-mail de la organizatori, în care eram invitat în Canada. Era târziu să ajung acolo, pentru că deplasarea mea presupunea costuri, în condițiile în care eu eram doar un voluntar. Anul acesta am fost anunțat din timp, iar la începutul lunii octombrie voi participa la Congresul de Autism, unde voi susține un workshop despre importanța recuperării persoanelor cu autism cu ajutorul exercițiilor fizice adaptate din terapia 3C și voi prezenta și câteva exerciții de bază, care au eficiență mare în faza inițială”, a precizat Paul Cojocaru.