De cinci ani, Euromaterna are grijă de sănătatea constănţencelor

De cinci ani, Euromaterna are grijă de sănătatea constănțencelor

Luna aceasta se împlinesc cinci ani de la deschiderea Spitalului Privat de Obstetrică-Ginecologie Euromaterna. Dedicat sănătății femeii, clinica are o bogată experiență în domeniul medical, având la activ peste 5.000 de nașteri.„Suntem mândri că în acești cinci ani am construit un spital care dintr-un vis, a devenit realitate și că acest spital răspunde cerințelor de calitate medicală. Avem o activitate bogată care cuprinde peste 5.500 de nașteri și 1.500 de operații în sfera genitală, la care echipa Euromaterna a lucrat la standarde de calitate. Mai mult decât atât, ne bucură că gradul de mulțumire al pacientelor este de 95% și mesajul nostru pentru ele este că am acumulat o experiență și resurse pe care le vom folosi cu fiecare ocazie și pentru fiecare pacientă în parte. Ne vom strădui și de acum înainte să avem aceleași standarde de calitate și să ne păstrăm încrederea câștigată”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, dr. Ion Marius Rușa, președintele Consiliului de Administrație al Euromaterna.De aceea, până pe 19 mai, constănțencele care sunt mămici pot participa la concursul organizat de cadrele medicale, prin care pot câștiga un voucher în valoare de 200 de lei.