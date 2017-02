De ce trebuie să purtăm tocuri mai joase. Femeile sunt cel mai adesea afectate de insuficienţă venoasă cronică

De ce trebuie să purtăm tocuri mai joase. Femeile sunt cel mai adesea afectate de insuficiență venoasă cronică

Insuficiența venoasă cronică este o afecțiune în cadrul căreia este afectată scurgerea normală a sângelui prin vene și care apare din cauza unui drenaj deficitar al sângelui de la nivelul membrelor inferioare.Cauzele care duc la apariția acestei boli sunt multiple, însă ea apare mai frecvent la persoanele de sex feminin, datorită mersului pe tocuri, atunci când centrul de greutate se distribuie inegal, cu mai mare presiune pe gambe, iar sângele rămâne blocat acolo. Alte cauze pot fi sarcinile, determinismul genetic etc. „Multe persoane au senzația de picioare grele, dar trec cu vederea acest lucru, dar atunci când apar edemele încep să se îngrijoreze și vin la noi. Un alt semn este durerea, care apare mai ales seara, după ce pacientul a stat mult timp în picioare sau la birou, cu gambele atârnate. Apoi, apare pruritul. Pacienții prezintă o stare de mâncărime și mulți se scarpină până când fac răni, leziuni care, în timp, pot afecta tegumentul, ducând chiar până la stadiul de ulcer varicos”, ne-a declarat dr. Viorel Ispas, medic Chirurgie Vasculară.În stadiul următor, a explicat specialistul, apar acele vene sparte, apoi venele reticulate, iar ulterior, varicele hidrostatice. Aici, singura soluție este intervenția chirirgicală, prin tratament medicamentos nu se poate decât întârzia evoluția bolii, pentru că insuficiența venoasă este o boală evolutivă. Partea bună a lucrurilor este că, după operație, bolnavul își poate relua în totalitate activitățile de zi cu zi. Desigur, în aproximativ 80% dintre cazuri, după trei zile, apare un ușor edem, numit și de adaptare, perioadă în care sistemul venos profund trebuie să dreneze o cantitate mai mare de sânge și până se adaptează durează câteva zile. La scurt timp, însă, piciorul își revine la forma inițială. „Noi sfătuim femeile să poarte tocuri mai joase, pentru că în acest fel se modifică centrul de greutate și se vor simți mai bine. De precizat că dacă nu se prezintă la operație, apare stadiul preulcerativ, venele nu își mai revin, iar acel sânge băltește practic și de aici pot apărea o serie de alte complicații. În plus, apare o celulită pronunțată, iar pielea capătă un aspect cartonos, ea fiind distrusă”, a specificat dr. Ispas.După toate acestea urmează ulcerul varicos, care este ultimul stadiu al bolii. Pacienții care se prezintă la medic reușesc, însă, să-și rezolve problemele de sănătate, prin îndepărtarea sistemului venos bolnav, doar că de data aceasta recuperarea durează mai mult. Ca și complicații, tromboza este cea mai cunoscută și vizează, în mod special, fumătorii sau pe cei care lucrează în bucătării, pe șantier.La rândul său, această tromboză poate fi de două feluri. Una este trombofeblita superficială, atunci când pacientul nu suportă nici măcar o pereche de pantaloni în zona afectată, iar a doua este tromboza venoasă profundă. În aceste cazuri, pacienții spun că au o senzație de durere surdă la nivelul membrului inferior afectat, o temperatură mai mare ca la celălalt.De precizat că, în ambele tromboze, poate apărea, ca și complicație, embolia pulmonară sau trombembolismul pulmonar, care de foarte multe ori poate conduce chiar și la deces. „La noi ajung mereu pacienți care neglijează terapia, iar această tromboză, dacă nu este tratată agresiv, recuperarea devine mult mai dificilă și nu mai există garanția că trombul poate fi dizovat prin medicație.Spre exemplu, am avut o tânără, în vârstă de 20 de ani, cu tromboză venoasă profundă, cauzată de asocierea pastile anticoncepționale, fumat. Fata nu și-a luat pastilele anticoagulante și a făcut tromboză venoasă profundă pe tot sistemul venos și acum se deplasează tot mai greu. Bineînțeles, o eventuală sarcină este total contraindicată în cazul ei, plus că acel cheag poate evolua oricând. În prezent, ea are un picior mai gros și unul mai subțire și nu își mai poate reveni niciodată la dimensiunea de dinainte de boală, ba chiar se poate agrava”, a completat medicul.