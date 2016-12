De ce trebuie să evităm alimentele preparate cu multă apă

Ziua Mondială a Apei a fost celebrată, ieri, peste tot în lume. Anul acesta s-a pus accent pe conștientizarea populației cu privire la risipa de apă și la importanța pe care o are apa pentru sănătate. Din acest motiv, specialiștii ne recomandă să nu mai consumăm alimente pentru prepararea cărora se utilizează multă apă.Este cel de-al 20-lea an în care Ziua Apei este sărbătorită, la nivel mondial, pe 22 martie. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a ales ca Ziua Mondială a Apei să fie celebrată, anul acesta, prin intermediul unui slogan stabilit de UN Water și FAO(Organizația pentru Alimentație și Agricultură) și vizează importanța apei ca resursă vitală pentru siguranța alimentară.Risipa de apă ar putea duce la înfometarea populației Dr. Loti Popescu de la Direcția Județeană de Sănătate Publică din Constanța spune că Ziua Mondială a Apei s-a desfășurat, anul acesta, sub sloganul „Omenirea este însetată din cauza nevoilor de hrană” și a avut drept scop conștientizarea opiniei publice în privința risipei resurselor prețioase de apă, a importanței acestor resurse pentru securitatea alimentară și implicit pentru sănătatea populației.„Apa, un sine qua non al vieții, reprezintă o resursă regenerabilă dar cu potențial finit ce trebuie protejat azi pentru a lăsa șanse la viață și alimentație adecvată generațiilor viitoare”, a menționat dr. Popescu.Potrivit specialiștilor, este nevoie de o cantitate considerabil mai mare de apă pentru a hrăni populația, decât pentru necesitățile de băut. În condițiile în care populația este în continuă creștere, resursele de apă ar putea fi insuficiente pentru satisfacerea nevoilor alimentare.Alimentele preparate cu mai puțină apă ne mențin sănătoșiPotrivit dr. Loti Popescu, la ora actuală aproape un miliard de oameni trăiesc în condiții de subnutriție, iar resursele de apă dulce sunt în scădere. De aceea, obiectivele Zilei Mondiale a Apei 2012 au urmărit raționalizarea consumului de apă în gospodării, agricultură și industria alimentară, dar și promovarea unor deprinderi nutriționale sănătoase, cu accent pe alimente produse cu consum mai mic de apă. La fel de importantă este și reducerea risipei de alimente, deoarece 30% dintre produsele livrate la nivel mondial nu sunt consumate, iar apa folosită pentru producerea acestora este pierdută definitiv. În plus, medicul a precizat că dacă alegem să mâncăm alimente care necesită mai puțină apă pentru a fi produse vom avea o nutriție sănătoasă. Pe de altă parte, consumul unor alimente care conțin foarte multă apă poate înrăutăți retenția de apă a organismului. Corpul acumulează lichide în exces, ceea ce duce la umflarea picioarelor, mâinilor și la nivelul sânilor. Acest fenomen este foarte des întâlnit, mai ales în rândul persoanelor de sex feminin și afectează una din trei femei.Câtă apă se folosește pentru producerea unor alimenteCantitatea de apă necesară pentru prepararea alimentelor variază în funcție de cultură, locație sau disponibilitatea apei din precipitații sau irigații. După ce este recoltat produsul și ajunge pe piață, apa conținută de acesta își schimbă statutul din apă „reală”, în apă „virtuală”. De exemplu, pentru prepararea unui hamburger sunt necesari 2.400 de litri de apă, un pahar cu lapte conține 200 de litri de apă „virtuală”, iar un ou, 135 de litri. De asemenea, pentru un kilogram de grâu se irosesc 1.150 de litri de apă, iar pentru un kilogram de brânză, 5.288.Dr. Loti Popescu de la DJSP a precizat că apa „virtuală” reprezintă cantitatea totală de apă folosită în obținere și prelucrare până la produsul finit.