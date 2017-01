De ce sunt fructele cele mai bune!

Ştire online publicată Joi, 14 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fructele nu sunt doar bune la gust, sunt și sănătoase. Bogate în vitamina A și C, minerale, antioxi-danți, fibre și alte substanțe hrănitoare, fructele pot preveni bolile de inimă, infarcturile, controla tensiunea și colesterolul și preveni unele soiuri de cancer. Iată o listă cu cele mai sănătoase fructe.1. Mărul: Merele conțin niște antioxidanți numiți flavonoizi care ajută la scăderea riscului de cancer și astm. De asemenea merele curăță dinții într-un mod natural și împrospătează respirația cu fiecare mușcătură.Gustul și aroma unui măr sunt date de celulele din coajă mărului, așa că, pentru un gust intens mâncați mărul cu coajă cu tot.2. Avocado: Avocado conține grăsimi mononesaturate care ajută la coborârea colesterolului. Se poate întinde pe pâine și mânca în loc de unt. Bebelușilor le place avocado. Textura lor moale și cremoasă face că avocado să fie un fruct ușor de mâncat, perfect pentru creșterea sănătoasă a sugarilor.3. Banana: Bananele sunt fruc-tele cu cel mai înalt conținut de potasiu: aproximativ 422 de miligrame de potasiu/banană. Sunt fructele potrivite în lupta împotriva tensiunii.4. Mure: Culoarea de mov închis a murelor este rezultatul conținutul bogat în antioxidanți. Cel mai important dintre acestea, antocianina reduce riscul infarctului și al cancerului. Studiile arată că ex-trasul de mure încetinește dezvol-tarea cancerului la plămâni.5. Afine: Afinele întârzie dezvoltarea bolilor cauzate de îmbătrânire ca și Alzheimer sau Parkinson. Afinele își păstrează calitățile chiar dacă sunt înghețate.6. Struguri: Strugurii conțin un antioxidant care protejează împotriva bolilor de inimă reducând tensiunea și scăzând riscul de cheaguri. De asemenea, luptă împotriva celulelor de cancer la sân, stomac sau colon.7. Kiwi: Cu mai multă vitamina C decât portocalele, kiwi ajută la întreținerea oaselor, cartilagiilor, dinților și gingiilor. De asemenea ajută la coborârea nivelului trigliceridelor din sânge. Majoritatea oamenilor curăță coaja, dar kiwi poate fi mâncat cu totul.8. Piersici: Bogate în vitamina A, piersicile ajută la întărirea imunității organismului și echilibrarea sis-temului nervos. Datorită proprie-tăților sale antioxidante, piersica întârzie procesul de îmbătrânire și ajută la păstrarea strălucirii și tinereții tenului.9. Perele: Perele sunt benefice în coborârea presiunii sângelui, în controlarea nivelului colesterolului din sânge. Sunt de asemenea bune pentru plămâni și stomac. Cea mai mare parte din vitamina C se găsește în coaja fructului.10. Portocale: Portocalele sunt vitale pentru întărirea sistemului imunitar. De asemenea, portocalele curăță organismul în profunzime debarasându-l de toxinele și deșeurile sale.