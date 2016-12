De ce suferă bărbaţii de impotenţă

De ce suferă bărbații de impotență

Diagnosticul de impotență este pus dacă, în șase luni, jumătate din încercările de a avea o erecție fermă au eșuat. Deși nu s-ar crede, cauzele care duc la apariția disfuncției sexuale sunt extrem de variate. De aceea și tratamentul trebuie urmat numai după consultarea unui urolog.În accepțiunea contemporană, impotența este sinonimă cu disfuncția erectilă. Dr. Viorel Tode, specialist urolog, a atras atenția că, de fapt, în termeni medicali, această afecțiune poate să reprezinte o tulburare din sfera interesului, a erecției, a ejaculării sau a orgasmului. De aceea, pentru a putea trata disfuncția sexuală, trebuie identificată cauza care a dus la apariția ei.Frica și hernia de disc, printre cauzeUn bărbat începe să-și pună semne de întrebare atunci când nu reușește să mai îndeplinească funcția sexuală. Dacă, în decursul unei jumătăți de an, mai bine de jumătate dintre încercările de a avea o erecție au eșuat, consultarea unui urolog este obligatorie. „Diagnosticul corect, ca și posibilitățile tratamentului corespunzător, vor fi stabilite numai de către medicul specialist”, a afirmat dr. Tode.Factorii care duc la impotență sunt dintre cei mai diverși, pornind de la cei de natură psihică, până la asocierea cu o boală cronică. „Dintre factorii psihici, frica este cel mai adesea incriminată, surmenajul intelectual, stresul. De vină pot fi însă și unele afecțiuni neurologice, care duc la apariția tulburărilor funcționale ale creierului, ale nervilor cavernoși și rușinoși”, a explicat dr. Viorel Tode. Astfel, disfuncția sexuală apare în cazul existenței unei tumori cerebrale, în urma unui accident cerebrovascular, dar și în contextul unei hernii de disc sau a unor traumatisme la nivelul măduvei spinării. De asemenea, impotența este asociată și operațiilor de prostată sau rect.Și fumătorii vor avea probleme de erecțieInteresul sexual și erecțiile nocturne sunt suprimate și de tulbu-rările hormonale, precum diabetul sau hiper ori hipotiroidismul. „Diabetul zaharat produce un impact atât asupra sistemului nervos, cât și asupra celui vascular-arterial cu îngustarea sau chiar obstrucția arterială”, a mai afirmat medicul.De vină poate fi și o anormali-tate în circulația venoasă a pe-nisului sau extirparea testiculelor în cancerul de prostată sau în tratamentul antiandrogenic.„Toate antihipertensivele, prescrise pentru bolile cardiovasculare, sunt implicate în producerea impotenței; totodată și antidepresivele sau alfa blocantele indicate bolnavilor cu afecțiuni psihice scad libidoul prin efectul lor sedativ”, a afirmat specialistul referitor la efectul medicamentelor.Fumătorii au un risc ridicat de a suferi de impotență, întrucât nicotina induce tulburări de erecție, prin producerea constricției vaselor de sânge din penis. Concret, este vorba de micșorarea diametrului vaselor sanguine prin constricția fibrelor musculare netede, ceea ce are drept rezultat reducerea afluxului de sânge.Trebuie să se aștepte la probleme de erecție și bărbații care au început dializa (potrivit specialistului, în mai bine de jumătate de cazuri, pacienții cu insuficiență renală nu mai pot activa sexual, din cauza scăderii testosteronului și medicației), cei care au suferit un infarct miocardic și cei cu ciroză.Un sfert din bărbații de până în 35 de ani sunt impotenți„Impotența poate să apară la orice vârstă. De altfel, un sondaj realizat în urmă cu câțiva ani a evidențiat că 25% dintre bărbații cu vârste sub 35 de ani suferă de disfuncții erectile”, a atras atenția specialistul urolog.Tratamentul trebuie stabilit în funcție de cauză, de o echipă multidisciplinară (urolog, endocrinolog, medic chirurgie vasculară, chirurg plastic). În unele cazuri soluția poate fi schimbarea tratamentului pentru afecțiunea ce duce la apariția disfuncției erectile; pentru alți pacienți, însă, răspunsul poate fi psihoterapia (dacă nu există o cauză fizică) sau efectuarea unei operații de reconstituire a arterelor care alimentează cu sânge penisul. De ajutor sunt și pastilele de sildenafil (Viagra) sau pompele, ale căror rol este de îmbunătățire a circulației sanguine la nivelul organului.