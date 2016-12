De ce se termină medicamentele la Spitalul Judeţean Constanţa

De ce se termină medicamentele la Spitalul Județean Constanța

În timp ce Casa de Asigurări de Sănătate decontează tratamentul pentru 40.000 de pacienți, în Spitalul Județean Constanța sunt tratate, lunar, peste 60.000 de persoane. Aceasta este explicația dată de managerul Spitalului Clinic Județean Constanța, Dănuț Căpățână, întrebat fiind de ce nu ajung banii pentru medicamente pentru toți pacienții.Surse din interiorul unității sanitare au declarat, sub anonimat, că managerul ar fi dat o circulară prin care interzice medicilor să dea rețete pacienților internați, pentru ca aceștia să nu solicite, ulterior, decontarea lor. Dănuț Căpățână neagă această acuzație, dar confirmă faptul că sunt solicitări din partea pacienților de a li se deconta medicamentele pe care au fost puși să le cumpere atunci când au fost internați în spital.„Nu am dat circulară pentru a interzice rețetele. Orice medic are dreptul de a prescrie orice rețetă, orice document medical pentru a face bine un pacient. Avem solicitări de a fi decontate rețete pentru medicamente care nu sunt în spital. În prezent, avem stoc de tot ce înseamnă medicamente care sunt strict necesare pentru actul medical. Mai există și o serie de medicamente pe care le avem și se termină. Contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate este pentru 40.000 de pacienți și noi tratăm 60.000, de aceea se termină medicamentele. Costurile pentru cei 60.000 de pacienți se împart la 40.000 de pacienți. Dacă ne-ar deconta serviciile în totalitate, vă asigurăm că nu va mai exista această problemă în niciun spital din România”, a mai spus Dănuț Căpățână.