De ce nu-i reclamă nimeni pe dentişti

Interviu cu dr. Doru Petrovici, președintele Colegiului Medicilor Dentiști Constanța

De ce nu-i reclamă nimeni pe dentiști

Sistemul sanitar îi nemulțumește pe mulți dintre cei care au avut nevoie să treacă pragul unui cabinet medical. Inclusiv stomatologii și modul cum au realizat diverse lucrări dentare au fost motiv de supărare. Cu toate acestea, puțini sunt cei care sesizează autoritățile cu privire la aceste aspecte. Într-un interviu acordat cotidianului „Cuget Liber”, dr. Doru Petrovici, președintele Colegiului Medicilor din Constanța, explică de ce nu sunt reclamați dentiștii. - Ce reclamă constănțenii vizavi de medicii stomatologi?- Nu avem un număr mare de reclamații. Adică, de la începutul anului și până acum au fost trei sau patru reclamații, ceea ce se încadrează în media de șapte - opt reclamații pe an, precum în anii trecuți. Ceea ce înseamnă, cred eu, că stomatologii constănțeni lucrează bine și curat. Având în vedere că sunt aproape 800 de medici stomatologi în județ, cred că numărul reclamațiilor este foarte mic. Iar majoritatea dintre reclamații s-au rezolvat, pe cale amiabilă, la nivelul Comisiei de Disciplină de la nivelul Colegiului Medicilor Dentiști. Pacienții reclamă în general că nu se simt bine cu lucrarea. Dar acest fapt este subiectiv. Este greu să-l contrazici, dar și să-i dai dreptate. Nu stăm cu ei în casă să vedem ce și cum mănâncă. Comisia de Disciplină judecă dacă planul de tratament a fost făcut corect, dacă lucrarea în sine este corect executată, dacă îndeplinește standardele și calitățile impuse. Apoi intervine însă partea subiectivă. Majoritatea reclamațiilor au vizat lucrările protetice. Nu au fost reclamații privind o obturație care a căzut sau o durere care persistă. Reclamă că nu se simt bine cu protezele, dar poate fi de vină și o lipsă de comunicare. Poate medicul i-a spus pacientului că îi va face o lucrarea atât de frumoasă și se va simți atât de minunat, iar bolnavul, după o lună, încă este nemulțumit. Dar o adaptare poate să dureze și mai mult. Sau poate că pacientul se aștepta să nu simtă diferența față de dantura normală. - Sunt destui pacienți nemulțumiți că nu primesc o chitanță sau un bon fiscal după efectuarea unei lucrări dentare. Vi s-a reclamat acest aspect?- În mod normal, orice ban pe care îl dai, trebuie să primești o dovadă că l-ai dat. Dar aspectul acesta nu avem noi cum să-l verificăm, pentru că este reglementat prin legile fiscale și ține de atributul Gărzii Financiare. Drept este, însă, că pacientul, dacă este mulțumit cu lucrarea care i se face, nu reclamă chiar dacă nu a primit chitanță. Problema apare în momentul în care nu se simte bine cu acea lucrare și nu se înțelege cu medicul dentist fie să îi returneze suma de bani, fie să îi refacă lucrarea. Sunt pacienți care vor să primească și banii înapoi, dar și să păstreze lucrarea, până merg la alt dentist. În astfel de situații apar disensiuni și se ajunge la reclamații.Primul pas pentru lămurirea acestora ar trebui să fie, și chiar vă rog să scrieți, să facă o sesizare la Colegiul Medicilor Dentiști, să nu meargă la alte instituții până nu se dă un verdict de la Comisia de Disciplină a acestui colegiu. Întotdeauna am încercat să rezolvăm aceste probleme pe cale amiabilă. Și de cele mai multe ori am reușit. Oricum, orice decizie luată de Comisia de Disciplină nu îi împiedică pe pacienți să se adreseze altei instituții. Trebuie să precizez însă că noi putem să judecăm actul medical, nu câți bani i-a luat și de ce nu i-a dat chitanță. Noi analizăm dacă diagnosticul a fost corect, dacă planul de tratament a fost corect, dacă lucrările au fost montate bine. „Toate protezele dentare se sparg în pâine”- Referitor la protezele dentare, oamenii se așteaptă ca o astfel de lucrare să dureze, dacă nu toată viața, măcar câțiva ani buni. Este greșită această concepție?- Este greșită. Până la urmă, lucrăm cu materialul clientului. Facem niște structuri, pe care le punem pe o altă structură, biologică, ce este a pacientului. Dar depinde și de pacient cum va rezista în timp lucrarea. Dentiștii le spun pacienților să vină la control din șase în șase luni, dar foarte puțin o fac. Lucrărilor protetice li se duce cimentul și pot să intre produse alimentare pe sub ele. Dacă ar veni la șase luni, s-ar recimenta și nu s-ar întâmpla nimic. Dar stau și câte trei ani cu o lucrare cu probleme, intră lichid alimentar și li se macină dinții. În astfel de cazuri, ce vină are medicul? Apoi, dantura îmbătrânește, la rândul ei. De exemplu, un pacient care a suferit o lucrare la 20 de ani și i-a rezistat 30 de ani, se așteaptă și le țină și până la 80 de ani. Dar și dinții îmbătrânesc sau se îmbolnăvesc o dată cu organismul. Nu mai sunt aceiași ca la tinerețe. Eu îmi întreb pacienții, de fiecare dată, dacă mai aleargă ca la 20 de ani. Dinții sunt un suport biologic, care se degradează. - Puteți să le dați o garanție pacienților, câți ani ar trebui să reziste o lucrare dentară?- Nu. În Codul Deontologic al medicilor dentiști există un paragraf unde scrie că nu se oferă garanții pacienților. Tot așa cum nimeni nu poate să garanteze că într-o pâine nu se va găsi o pietricică ce ar putea să afecteze lucrarea. Toate lucrările protetice se sparg în pâine sau în mămăligă, după cum susțin pacienții. De fapt, lucrarea se sparge într-un aliment dur, cu mult înainte, dar partea afectată se desprinde abia în mămăligă sau pâine, care sunt niște alimente lipicioase. Cum să aveți dinți sănătoși „Îi sfătuiesc pe pacienți să respecte recomandările medicului dentist, apropo de controalele periodice și să fie conștienți că acesta nu lucrează doar cu materialele lui, ci și cu cele ale bolnavilor. Iar acestea sunt supuse îmbătrânii. De exemplu, un diabet poate să ducă la parodontopatie diabetică și la pierderea mobilității, iar unele medicamente la distrugerea structurii biologice. Depinde de bolile pe care le are pacientul”, a adăugat medicul dentist.