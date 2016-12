De ce mâncarea sănătoasă poate îmbolnăvi

Laptele este un aliment sănătos, dar nu pentru oricine. Ceea ce pentru mulți reprezintă sursa ideală de calciu înseamnă pentru alții o cauză de îmbolnăvire. Salata Ruccola, devenită cunoscută și la noi prin intermediul restaurantelor italienești, conține principii nutritive importante, dar poate reprezenta o problemă pentru unii dintre noi. Cine s-ar fi gândit că drojdia conținută în banala pâine poate duce la apariția unei intoleranțe și că singura alternativă este maiaua?Cuvintele filosofului Ludwig Feuerbach, „omul este ceea ce mănâncă”, nu trebuie luate chiar precum sună. Chiar aceia ce deosebesc o roșie bună de una mai puțin bună pot ajunge să constate brusc faptul că această legumă nu are ce căuta în meniul lor. De vină pentru aceasta sunt intoleranțele alimentare. Unele alimente pot declanșa anumite reacții la nivelul organismului, ce au drept consecință apariția unor boli cronice.Cum apar intoleranțele alimentare„Sistemul imun este o mașinărie ingenioasă. El împiedică apariția infecțiilor produse de bacterii, virusuri, fungi și paraziți. În cazul intoleranțelor, însă, lucrurile stau cu totul altfel: organismul răspunde la prezența unei substanțe străine cu o reacție de apărare patologic exacerbată. O astfel de reacție apare și în cazul unor alimente altfel inofensive. În final, această reacție patologică se cronicizează, prejudiciind sănătatea și starea de bine a pacientului”, a explicat dr. Ionica Ciortan, medic primar pediatrie, competență în alergologie pediatrică, director al Centrului Medical Iowemed Constanța.Intoleranțele alimentare și bolile croniceTulburările de metabolism și obezitatea, de exemplu, sunt adesea produse de o intoleranță alimentară nediagnosticată. Aici apare noutatea: un test bioelectronic cu care se pot constata intoleranțe individuale față de 100 de alimente și aditivi diferiți.Efectul este surprinzător: dacă după efectuarea testului eliminați din alimentație acele mâncăruri pe care corpul nu le tolerează, veți slăbi automat!Cum vă ajută Testarea intoleranței alimentare (IT PLUS)„Perfidia intoleranțelor alimentare constă în aceea că nu sunt recunoscute uneori o viață întreagă. Și asta datorită faptului că problemele de sănătate apar cu o întârziere de 8 până la 72 de ore de la ingestia alimentului incriminat. Astfel, este posibil ca, deși ați mâncat un măr miercurea, simptomele gastrointestinale să nu apară decât vineri.Aici intervine IT PLUS: cu acest test bioelectronic, medicul poate constata pentru fiecare din pacienții testați dacă există sau nu intoleranțe.Cu un singur test, pot fi verificate reacțiile la 100 de alimente diferite și substanțe adiționale. Rezultatele sunt astfel sintetizate, încât fiecare pacient să-și poată primi «profilul alimentar» personalizat. Dar ce avem de făcut după testare? Foarte simplu: vom exclude alimentele față de care există intoleranțe, pe o perioadă de 3-6 luni, uneori chiar timp de câțiva ani”, a completat medicul.