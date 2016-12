De ce este necesară vaccinarea copiilor

Deși există un program național de vaccinare obligatorie a copiilor ce cuprinde o serie de imunizări încă de la nașterea acestora, subiectul a împărțit în ultimii ani, părinții și specialiștii în două tabere. Unii susțin vaccinarea și o consideră singura „armă” împotriva îmbolnă-virii, iar alții cred că tocmai vacci-narea este sursa declanșării unor afecțiuni cât se poate de grave. Între timp, orice alegere ar face aceștia, trebuie să țină cont de faptul că cei mici nu vor fi primiți în societate fără a fi imunizați.Carnetul de vaccinări, „viza“ pentru viața socialăPrin Programul Național de Vaccinări legea spune clar că fiecare copil va avea încă din maternitate un carnet special în care vor fi notate toate imunizările. De altfel, se specifică faptul că, printr-un Ordin de minister, vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de imunizări din România.Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultație, urmând ca la înscrierea în colectivitate, acesta să fie dovada că cel mic are toate vaccinările la zi. Fapt cu care, o mare parte a pediatrilor sunt de acord. „Acest subiect este unul cât se poate de serios, iar din experiență pot spune că efectele vaccinării sunt pozitive și recomandate. Lipsa de informare sau discreditarea nu face decât să inflameze un subiect care este destul de clar și are ca dovadă miile de copii vaccinați și protejați de boli de-a lungul timpului. Evident că mai pot apărea și reacții adverse, însă nu la un nivel la care să nu se poată interveni. Așa cum prezentam vaccinarea în cadrul cursurilor de informare «Școala Mamelor» pe care le-am susținut împreună cu alți specialiști, colegi de-ai mei pe parcursul anului trecut și la care au participat mămici din oraș, le recomandăm să aibă grijă de sănătatea propriilor copii și să îi ferească de boli, implicit prin vaccinare.Cât privește vaccinarea care este efectuată la vârsta de 12 luni, aceasta previne o serie de afecțiuni extrem de grave, în fața cărora copiii nu ar avea nicio șansă dacă nu ar fi imunizați”, explică dr. Gherghina Rizea, medic primar pediatru.Mai mult, medicul reamintește părinților că legea cere în mod obligatoriu ca cei mici să nu intre în mediul social fără să fie vaccinați.Părerile sunt împărțiteDe cealaltă parte sunt și specialiști care susțin că există suficiente dovezi de cercetare care atestă efectele adverse ale vaccinării. Aceștia susțin că cele mai periculoase sunt substanțele precum aluminiul și mercurul pe care fiecare doză de vaccin le conține și care, în timp, produc efecte nedorite.„Aluminiul ajunge în organism în mai multe feluri: prin intermediul apei de rețea, prin alimentele contaminate de la ambalajele în care sunt împachetate și de la vaccinuri. Iată deci, cum aluminiul injectat este mai periculos decât cel care pătrunde pe cale gastrointestinală în organism. Nou-născuții rețin în organism peste 75% din aluminiul injectat, spre deosebire de adulți, care rețin doar 40%. Odată ajunsă în sânge, substanța se acumulează în mod deosebit în creier, inimă și ficat și produce stres oxidativ. Dacă ne raportăm la vaccinarea de la vârsta de 12 luni, care se adresează, de exemplu, difteriei, rujeolei sau poliomielitei, acestea sunt boli eradicate deja de zeci de ani, astfel că vaccinarea nu este justificată”, explică dr. Mircea Pușcașu, medic de familie.Deși vaccinarea rămâne un subiect extrem de controversat, în cadrul aceluiași program național de vaccinare specialiștii nu exclud și câteva recomandări extrem de importante de care părinții trebuie să țină cont în momentul în care își vor vaccina copiii. De pildă, „nu excludeți posibilitatea vaccinării copilului dumneavoastră numai din cauza unor prejudecăți sau informații eronate”, „vaccinul se va administra numai dacă există indicația de vaccinare și nu există contraindicații”, sau „copilul dumneavoastră are șansa de a trăi în secolului XXI și deci trebuie să beneficieze de toate progresele medicinei, în deplină siguranță a actului medical!”, sunt doar câteva dintre acestea.