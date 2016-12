Medicii de la Ovidius Clinical Hospital ne explică

De ce durerile de burtă trebuie să ne trimită urgent la medic

Disconfortul fizic a devenit un factor prezent constant în viețile noastre din cauza stresului și ritmului alert în care ne desfășurăm activitățile. De cele mai multe ori, durerile de burtă sunt tratate ca un fapt trecător, pus în seama unei mese luate în grabă sau consumului unor alimente mai puțin sănătoase.Da, este adevărat că durerea de burtă reprezintă de cele mai multe ori o somatizare a pacienților stresați. Vorbim acum de un simptom frecvent întâlnit atunci când suntem puși într-o situație dificilă sau ne aflăm în ambianța nepotrivită. Ei bine, chiar dacă afirmațiile de mai sus sunt valabile și posibile, acest simptom poate fi și o alarmă prin care organismul ne spune că suferim de o boală ce trebuie urgent identificată. Medicii ne avertizează în acest sens. „Cele mai frecvente afecțiuni asociate cu durerile abdominale sunt în general reprezentate de tot spectrul afecțiunilor dispeptice (gastrite, ulcer, boala de reflux), dar și unele afecțiuni maligne (cancer gastric în stadii avansate). Durerea poate însă să apară chiar și în cazul unui infarct miocardic acut sau infarct mezenteric, afecțiuni biliare, pancreatice, hepatice, renale și ginecologice”, explică dr. Florin Mușat, medic specialist gastroenterologie și endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică la Ovidius Clinical Hospital.Cum recunoaștem situațiile periculoase Având în vedere că durerile de burtă pot avea o însemnătate atât de variată, când oare trebuie să ne facem griji din cauza acestor dureri? Iată ce ne răspunde specialistul de la OCH: „Ne îngrijorăm atunci când apar prima dată sau, dacă sunt dureri cronice, atunci când își schimbă caracterul (când se permanentizează, se accentuează sau nu mai trec cu tratamentul convențional). Un semnal de alarmă în plus vom trage dacă acestea vor fi însoțite de alte simptome precum greața sau vărsăturile”.Doar cu ajutorul medicului puteți afla care este cauza reală ce vă provoacă dureri. Acesta, în urma consultului și a unei discuții amănunțite se va orienta către o patologie anume. După acest pas, vor fi efectuate teste de laborator și imagistice pentru a confirma sau infirma diagnosticul.„Pentru a preîntâmpina situații complicate, e bine atunci când pacientul știe că suferă de o anumită afecțiune să o trateze sub supravegherea medicului corect și complet, nu doar până dispar acuzele. Printre bolile care au durerile abdominale ca simptom se numără și afecțiuni grave, pentru care nu există șanse de remediere prin automedicație. Putem enumera aici cancerul de pancreas și litiaza coledociană, tratabile corect prin ERCP, manevră care se practică la Ovidius Clinical Hospital”, a completat dr. Florin Mușat.Investigații de ultimă oră ERCP sau „Colangiopancreatografia endoscopică retrogradă” este o procedură endoscopică care ajută la tratarea afecțiunilor biliare și ale pancreasului. Prin aceasta se extrag calculi care au ajuns în căile biliare, se pot dilata stenoze, obstrucții ale căilor biliare, pancreatite acute sau cronice, icterul mecanic, infecții ale căilor biliare.Ovidius Clinical Hospital este o unitate medicală care are dotările și aparatura de ultimă generație ce fac posibile tratamente și intervenții în condiții optime, oferind pacientului toate premisele pentru vindecare.