Dacă sunteţi stresat, înconjuraţi-vă de culoarea verde!

Dacă sunteți stresat, înconjurați-vă de culoarea verde!

Inclusă în medicina complementară, alături de fitoterapie, homeopatie, aromaterapie, acupunctură etc., terapia prin culori este o formă nouă de tratament, denumită și cromoterapie. Efectul psihologic pe care îl degajă culorile a jucat un rol terapeutic încă din antichitate, datorită capacității lor de a produce răspunsuri emoționale directe. Europa a început să fie interesată de teoria culorilor abia la sfârșitul secolului XIX, fondatorul terapiei moderne a culorilor fiind Rudolph Steiner. Ulterior, studiile pe această temă au demonstrat, odată în plus, că metodele de terapie prin culoare schimbă starea sănătății mentale.Verdele, „marele calmant“Fiecare nuanță are propriul efect asupra stării unei persoane. Dacă, de exemplu, culoarea roșie stimulează înmulțirea globulelor roșii, regenerează celulele, întărește voința și curajul, aceasta este contraindicată în stările emoționale și cele inflamatorii.În schimb, verdele are cu totul alte acțiuni, adică aju-tă la diminuarea stării de stres; echilibrează structura somatică și cea psihică, destinde și relaxează atât corpul, cât și gândurile. Este considerat marele calmant al nevroticilor. Este indicată așadar celor iuți la mânie, irascibili cronici, celor cu idei fixe, obsesive, care sunt dominați de angoasă, de frică, tiranizați de un sfârșit apocaliptic etc.Din punct de vedere medical, verdele scade tensiunea sangvină și dilată capilarele, fiind considerat culoarea glandei tiroide. În plus, culoarea verde este benefică pentru vedere, pentru sistemul nervos și epidermă, așadar, un minunat vindecător, care mai ajută organismul să se detoxifieze. Denumită și culoarea recoltei, verdele contribuie și la buna circulație a limfei în organism, la eliminarea sucului gastric, dar și la diminuarea transpirației. Este una dintre culorile fără… contraindicații!