"Dacă refuză vaccinarea, părinţii nu respectă dreptul copiilor la o viaţă sănătoasă"

"Dacă refuză vaccinarea, părinții nu respectă dreptul copiilor la o viață sănătoasă"

Imunizarea este un factor important în procesul de prevenție al unui număr semnificativ de boli transmisibile, al dizabilității și chiar al decesului asociat acestora, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). România se află pe lista țărilor în care, în ultimii ani, a scăzut îngrijorător de mult rata de vaccinare, sub cea recomandată, de 95%, arată statisticile. O situație alarmantă este și epidemia de rujeolă cu care se confruntă țara noastră.Deși rujeola este una dintre cele mai periculoase boli prevenibile prin vaccinare, rata acoperirii cu vaccinul împotriva rujeolei, a rubeolei și a oreionului (RRO) dozele 1 și 2 s-a modificat considerabil, în perioada 2005-20151 , în România. Dacă din 2005 până în 2008, rata vaccinării cu RRO1 și RRO 2 se afla peste 95%, în anul 2009, vaccinarea cu RRO2 a scăzut sub 95%, rămânând însă peste limita de 90%2 .Din 2010, rata vaccinării împotriva acestor boli transmisibile s-a aflat constant sub 95%, iar în 2015 aceasta a scăzut dramatic: la 85.8%, în cazul vaccinului RRO1 și la 67%, în cazul vaccinului RRO23 .Problema nevaccinării corespunzătoare împotriva rujeolei și a rubeolei este semnalată de către Organizația Mondială a Sănătății și la nivelul Regiunii Europene, aceasta fiind, în prezent, una dintre principalele provocări la nivel de sănătate publică. Scăderea ratei vaccinării a condus la epidemii în această zonă care, altfel, ar fi putut să fie prevenite, conform specialiștilor. De altfel, rujeola este una dintre cauzele principale de deces în rândul copiilor. În 2015, pe plan global, s-au înregistrat 134.200 de decese asociate rujeolei. 4 Totuși, prin imunizare împotriva rujeolei, între 2000 și 2015, au fost prevenite aproximativ 20,3 milioane de decese. 5Săptămâna Europeană a Imunizării vine să sublinieze importanța responsabilizării populației asupra necesității imunizării, unul dintre principalele obiective ale inițiativei fiind creșterea ratei de vaccinare în rândul copiilor. Mai mult decât atât, campania atrage atenția asupra importanței vaccinării și altor categorii de populație vulnerabile, pentru a se crea un mediu protejat împotriva bolilor prevenibile prin vaccinare.Informarea corectă a populației generale, din surse autorizate, cu un puternic accent pe informarea părinților, prin sublinierea beneficiilor vaccinării în crearea protecției necesare, reprezintă un alt obiectiv important al campaniei.Mesajele Organizației Mondiale a Sănătății în cadrul Săptămânii Europene a Imunizării cu privire la importanța vaccinării copiilor vizează responsabilizarea părinților, punctând dreptul la viață sănătoasă al copilului, în care imunizarea are un rol esențial. Nu în ultimul rând, campania arată că, prin vaccinare, este prevenită apariția epidemiilor, copiii vaccinați protejându-i și pe alți copii – precum cei prea mici pentru a fi vaccinați, colegi de clasă cu anumite probleme de sănătate care nu permit vaccinarea, dar și pe cei mai în vârstă și vulnerabili din familie.Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că riscul copiilor sub 5 ani de a dezvolta complicații serioase și chiar de a deceda din cauza bolilor prevenibile prin vaccinare este foarte ridicat. De aceea, dacă este administrat în acord cu planul de vaccinare al fiecărei țări în parte, vaccinul oferă cea mai bună protecție posibilă. În acest sens, părinții sunt atenționați că informarea asupra vaccinării trebuie să fie făcută responsabil, corect, din surse avizate, pentru a nu pune în pericol sănătatea și chiar viața celor mici.Pe lângă evidențierea aspectelor referitoare la importanța vaccinurilor administrate copiilor, campania dedicată Săptămânii Europene a Imunizării 2017 vizează și problematica vaccinării la adolescenți, la adulți și la cei care lucrează în domeniul medical, care sunt expuși unui risc ridicat de a contacta boli contagioase și de a le transmite pacienților.În Săptămâna Europeană a Imunizării România se alătură țărilor care organizează acțiuni asociate evenimentului, pentru a evidenția importanța vaccinării și pentru a comunica mesajele esențiale care susțin creșterea ratei vaccinării.