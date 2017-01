Dacă dormi întins pe burtă, renunţă la pernă

Dacă dormi întins pe burtă, renunță la pernă

Ştire online publicată Joi, 04 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Atunci când stai pe spate, perna trebuie să susțină curbarea naturală a coloanei cervicale, oferind un suport optim pentru cap, gât și umeri. În această poziție, înălțimea pernei ar trebui să fie mai mică decât pentru poziția laterală. Dacă adaugi perne și sub genunchi obții în sfârșit o poziție confortabilă și împiedici apariția durerilor de spate. Când dormi pe o parte perna trebuie să îți susțină capul și gâtul astfel încât șira spinării să stea într-o poziție naturală pe orizontal. Greutatea ar trebui distribuită în mod egal, astfel încât să nu creeze îndoiri sau presiuni nesănătoase. Pentru suport în plus, unele persoane preferă să își pună sub talie o pernă mică sau un prosop rulat. Dacă preferi să dormi întins pe burtă, perna aleasă ar trebui să fie foarte joasă ori chiar inexistentă. Capul se poate rezema direct pe saltea, pentru a te asigura că poziția sa este sănătoasă. Când dormi astfel, este util să îți pui sub burtă o pernă foarte joasă - care te va asigura de menținerea în bună formă a coloanei vertebrale. În timp, pernele își pierd din fermitate și nu mai oferă sprijinul adecvat. Dacă au ajuns în această stare, nu ezita să le schimbi cât mai curând.